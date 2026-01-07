cdmx-confirma-maltrato-y-rescata-a-animales-del-refugio-franciscano-en-cuajimalpa

GENERANDO AUDIO...

Maltrato animal en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) decidió rescatar a todos los animales del refugio Franciscano en Cuajimalpa, informó este miércoles la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El rescate inicia este día

En el refugio hay 936 animales identificados

“El día de hoy el Gobierno de la Ciudad decidió rescatar a todos los animales del refugio y los trasladará a un lugar seguro. Algunos animales están en situación crítica, urge que sean atendidos”.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina indicó que la Fiscalía y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) corroboraron las malas condiciones en que se encontraban los animales, por ello, decidieron intervenir, derivado de una orden judicial.

Anuncian acciones para bienestar animal

Se presentará una iniciativa de ley que regule los refugios y albergues para animales en la CDMX. Garantizar protección, cuidado y respeto.

Jornadas de adopción responsable y gran jornada de esterilización animal

Rehabilitación del Hospital Veterinario de Iztapalapa

Construcción de clínicas veterinarias

Construcción de otro Hospital Veterinario

Pleito entre particulares

Clara Brugada indicó que sigue el proceso judicial por el predio entre la Fundación Haghenbeck y el refugio Franciscano, por ello, la acción es para sacar a los animales y que sean atendidos.

“Quiero dejar muy claro que no tiene que ver con el predio, el inmueble está en disputa entre dos asociaciones. La resolución judicial la respetaremos”.

No hay detenidos

Hasta el momento se realizan las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta, para iniciar con la judicialización, por ello no hay detenidos, indicaron autoridades capitalinas.

En su turno, la fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que se tiene un conteo preliminar de 936 animales identificados, de ellos 798 presentaban “afectaciones compatibles con maltrato o crueldad conforme a los dictámenes técnicos”.

El grupo está integrado por 759 perros y 39 gatos, “hasta el día de ayer 20 animales ya se encontraban hospitalizados debido a la gravedad de su estado de salud”, además, 21 animales fallecieron, todos fuera el inmueble, precisó la fiscal.

¿Qué encontraron en el refugio?

Los peritos de la Fiscalía establecieron diversos métodos para identificar que los animales estaban en hacinamiento severo, un número superior de especímenes a la capacidad del recinto, condiciones de alojamiento deficientes, acumulación de heces y orina. Jaulas con deficiencias en espacio y falta de atención médica.

“Se encontraron animales con enfermedades sistemáticas, dermatitis severa, problemas ortopédicos, evidentes lesiones avanzadas, dolor no tratado, tumores, secuelas neurológicas. Estas condiciones requerían atención inmediata y comprometían seriamente la vida e integridad física de los animales”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.