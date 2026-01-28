Cae criminal venezolano de alto perfil tras enfrentamiento en Zacatecas
En Tabasco, Zacatecas, fuerzas de seguridad capturaron a un objetivo prioritario de origen venezolano, tras un operativo desplegado en la región sur del estado, luego de un enfrentamiento armado registrado el 25 de enero de 2026, confirmaron autoridades de seguridad.
El detenido fue identificado como Francisco Javier “N”, de 28 años, señalado como criminal de alto perfil y considerado objetivo prioritario en México, de acuerdo con bases de datos oficiales. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevará el proceso legal correspondiente.
Objetivo prioritario detenido en Tabasco, Zacatecas
El operativo se realizó en la colonia Lindavista, una zona residencial del municipio de Tabasco, donde elementos de seguridad fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler el ataque, las autoridades detuvieron a tres personas, entre ellas el ciudadano venezolano.
Fuentes oficiales confirmaron que la identidad y origen del detenido fueron verificados en plataformas nacionales de seguridad, donde aparece registrado como objetivo prioritario, debido a su presunta peligrosidad y vínculos criminales.
Arsenal y explosivos asegurados
Durante la detención, las fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal de alto poder, así como una cantidad considerable de explosivos. Entre lo decomisado se encuentran:
- 600 kilogramos de explosivos
- Más de 70 metros de cordón detonante
- Ocho armas largas
- Ocho cargadores abastecidos
- Más de 200 cartuchos útiles
- Cinco chalecos tácticos
- Dos placas balísticas
- Una fornitura táctica
- 300 dosis de una sustancia granulada blanca con características similares a la cocaína
Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, como parte de la carpeta de investigación.
Operativo de seguridad continúa
Tras la captura, las autoridades mantienen patrullajes intensificados en el municipio de Tabasco y en la región sur de Zacatecas, zona que colinda con Jalisco, con participación coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales.
Las autoridades informaron que los operativos continuarán para prevenir nuevos hechos de violencia y ubicar a otros posibles integrantes de grupos criminales que operan en la región.
