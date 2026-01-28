Cae criminal venezolano de alto perfil tras enfrentamiento en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Tabasco, Zacatecas, fuerzas de seguridad capturaron a un objetivo prioritario de origen venezolano, tras un operativo desplegado en la región sur del estado, luego de un enfrentamiento armado registrado el 25 de enero de 2026, confirmaron autoridades de seguridad.

El detenido fue identificado como Francisco Javier “N”, de 28 años, señalado como criminal de alto perfil y considerado objetivo prioritario en México, de acuerdo con bases de datos oficiales. El caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevará el proceso legal correspondiente.

Objetivo prioritario detenido en Tabasco, Zacatecas

El operativo se realizó en la colonia Lindavista, una zona residencial del municipio de Tabasco, donde elementos de seguridad fueron agredidos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Tras repeler el ataque, las autoridades detuvieron a tres personas, entre ellas el ciudadano venezolano.

Fuentes oficiales confirmaron que la identidad y origen del detenido fueron verificados en plataformas nacionales de seguridad, donde aparece registrado como objetivo prioritario, debido a su presunta peligrosidad y vínculos criminales.

Arsenal y explosivos asegurados

Durante la detención, las fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal de alto poder, así como una cantidad considerable de explosivos. Entre lo decomisado se encuentran:

600 kilogramos de explosivos

Más de 70 metros de cordón detonante

Ocho armas largas

Ocho cargadores abastecidos

Más de 200 cartuchos útiles

Cinco chalecos tácticos

Dos placas balísticas

Una fornitura táctica

300 dosis de una sustancia granulada blanca con características similares a la cocaína

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, como parte de la carpeta de investigación.

Operativo de seguridad continúa

Tras la captura, las autoridades mantienen patrullajes intensificados en el municipio de Tabasco y en la región sur de Zacatecas, zona que colinda con Jalisco, con participación coordinada de fuerzas federales, estatales y municipales.

Las autoridades informaron que los operativos continuarán para prevenir nuevos hechos de violencia y ubicar a otros posibles integrantes de grupos criminales que operan en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.