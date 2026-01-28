Marc Anthony y Nadia Ferreira serán padres otra vez, así anunciaron la espera de su segundo hijo

GENERANDO AUDIO...

La modelo compartió la noticia en redes sociales. Foto: AFP

Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo hijo.

La noticia fue dada a conocer en la cuenta de Instagram de Ferreira durante la mañana de este miércoles 28 de enero, fecha en la que, también, la pareja celebra su tercer aniversario de bodas.

En la imagen compartida en el perfil de la modelo paraguaya se aprecia su vientre, ya con algunos meses de embarazo, mientras es tocado por una mano de Marc Anthony y la de su hijo, Marquito.

“¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, escribió en su publicación que ha generado 559 mil reacciones en Instagram.

Aunque la pareja no reveló detalles específicos sobre el embarazo, versiones difundidas en programas de espectáculos señalaron que la modelo tendría entre cinco y seis meses de gestación.

Un aniversario con significado especial

El 28 de enero tiene un valor simbólico para la pareja. En esa misma fecha, pero en 2023, Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en el Pérez Art Museum de Miami.

La boda reunió a diversas personalidades del mundo del espectáculo y la música, y se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones a la prensa.

