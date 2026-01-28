Bruce Springsteen lanza canción contra Trump y su campaña contra migrantes

GENERANDO AUDIO...

Bruce Springsteen lanza una canción contra Trump. Foto: AFP

Bruce Springsteen lanzó una canción contra Trump llamada “Streets of Minneapolis”, en la que enfatizó su posición en contra de la actual campaña antiinmigrante que lleva a cabo el presidente en Estados Unidos. Justo en Minneapolis, agentes del ICE abatieron a dos ciudadanos en menos de un mes durante operativos migratorios.

El rockero tomó su canción como un acto de protesta para poder criticar las acciones que efectuaron los agentes federales. Springsteen tiene 76 años, es conocido por su filiación demócrata, con la que expresa abiertamente su posición en contra de la administración del mandatario republicano.

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy (28 de enero) a ustedes en respuesta al terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Mineápolis”. Bruce Springsteen

Bruce Springsteen lanza canción contra Trump

El músico, cuya discografía gira fuertemente en torno a los desafíos de la clase media estadounidense y temas sociales, dedicó la canción de poco más de cuatro minutos a Alex Pretti y Renee Good, muertos a tiros a manos de agentes federales durante operaciones migratorias en Mineápolis este mes.

“Los matones federales de Trump le dieron una paliza/En la cara y en el pecho/Luego oímos los disparos/Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto”, dice parte de la canción disponible en las plataformas de streaming.

“Oh nuestra Mineápolis, oigo tu voz/Llorando a través de la niebla sangrienta/Recordaremos los nombres de aquellos que murieron/En las calles de Mineápolis”, canta el estribillo del sombrío sencillo que hace un guiño a su oscarizada “Streets of Philadelphia”, es otro fragmento expresado.

Antes de que Bruce Springsteen lanzara su canción contra Trump, expresó su apoyo público a los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, así como a la excandidata Kamala Harris, todos demócratas.

Renee Good: redada migratoria y protestas nacionales

El 7 de enero de 2026, durante una redada antimigrantes en Minneapolis, Renee Good, poeta y madre de familia de 37 años, fue abatida por un agente del ICE mientras se encontraba al volante de su vehículo.

Tras el hecho, el presidente Donald Trump afirmó que el agente actuó en legítima defensa, versión que fue cuestionada por la oposición demócrata local, que se apoyó en videos del incidente. La muerte de Good detonó manifestaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles y Boston.

Alex Pretti: el asesinato más reciente

El caso más reciente ocurrió el sábado 24 de enero, cuando Alex Pretti, enfermero estadounidense de 37 años, murió por disparos de agentes federales en Minneapolis, en medio de un operativo y protestas contra las políticas migratorias.

Pretti trabajaba en un hospital para veteranos y se había sumado a las manifestaciones tras la muerte de Renee Good.

De acuerdo con la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti se acercó a los agentes con una pistola semiautomática calibre 9 mm y un oficial abrió fuego luego de que el hombre se resistiera a ser desarmado. Esta versión ha sido rechazada por familiares y amigos del enfermero.

El asesor presidencial Stephen Miller reconoció que los agentes migratorios podrían haber infringido el protocolo antes del incidente, aunque las investigaciones continúan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento