Capturan a jefe de despacho del Tren Interoceánico en operativo federal

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Mendoza Cerón, jefe del Departamento de Despacho del Tren Interoceánico, fue detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, la mañana del martes 27 de enero de 2026, de acuerdo con información oficial del Registro Nacional de Detenciones y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La detención ocurrió a las 07:29 horas, en la colonia Centro de Coatzacoalcos, específicamente sobre la calle Salvador Díaz Mirón, entre Ignacio Allende y Vicente Guerrero. El operativo fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Foto: Gob. de México

Ayer se daba a conocer la detención de Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del Tren Interoceánico, luego de que las autoridades federales integraran la carpeta de investigación por el descarrilamiento del transporte.

Detención de funcionario del Tren Interoceánico

El detenido fue identificado como Ricardo Mendoza Cerón, quien al momento de su aseguramiento vestía pantalón beige, suéter color vino y zapatos café. La autoridad lo describe como un hombre de 1.70 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara.

Tras su captura, Mendoza Cerón fue puesto a disposición de un juez federal, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, donde permanece en traslado.

Perfil laboral del detenido

De acuerdo con la plataforma oficial de Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, Ricardo Mendoza Cerón laboraba en Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., empresa encargada del Tren Interoceánico.

Su cargo era jefe de Departamento de Despacho, con un sueldo bruto mensual de 27 mil 795 pesos y un sueldo neto de 22 mil 236 pesos, según los registros gubernamentales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado los delitos por los cuales fue detenido el funcionario, ni si el caso está relacionado directamente con sus funciones dentro del proyecto ferroviario.

Será el juez federal quien determine la situación jurídica de Mendoza Cerón en las próximas horas, conforme avancen las diligencias ministeriales. La FGR no ha emitido, por ahora, un posicionamiento adicional sobre la investigación.

