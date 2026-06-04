Detienen al presidente del Colegio de Abogados de Zacatecas por presunto fraude inmobiliario

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Presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó, este jueves, mediante comunicado, la detención del actual presidente del Colegio de Abogados Postulantes del Estado de Zacatecas, José Pablo “N”.

El líder de abogados enfrenta cargos por presunto fraude inmobiliario, relacionado con la supuesta venta irregular de casas y terrenos en un fraccionamiento inexistente en la capital.

Según las autoridades, cuatro personas denunciaron afectaciones económicas, sumando de manera conjunta más de 888 mil pesos en daño patrimonial.

La Fiscalía señaló que el imputado había sido requerido previamente por el órgano jurisdiccional; sin embargo, al no presentarse a la citación emitida por la autoridad judicial, fue declarado sustraído de la acción de la justicia.

José Pablo “N” fue puesto a disposición del juez de Control correspondiente, quien será el encargado de evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinar si existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial indicó que la investigación es ajena a las actividades formales del Colegio de Abogados Postulantes del estado.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades ministeriales brinden más información sobre el desarrollo de la audiencia inicial y la situación legal del líder de abogados en la entidad.

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