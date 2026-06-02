Localizan fosa clandestina con restos humanos en Valparaíso, Zacatecas

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Fosa clandestina en Valparaíso, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Zacatecas informaron este martes que personal especializado de la Fiscalía trabaja en la recuperación de restos humanos localizados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Valparaíso.

El hallazgo se realizó mediante trabajos de prospección por parte de un grupo de especialistas, tanto de la Comisión Local de Búsqueda como de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El grupo concentró las labores de rastreo en terrenos de difícil acceso en la zona serrana de Valparaíso, en donde, apoyados con herramientas tecnológicas, lograron dar con el área.

Peritos, investigadores y personal civil arribaron al sitio en donde fueron localizados restos humanos semienterrados.

Según el informe, por cuestiones de seguridad y debido a los protocolos de investigación, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles específicos del hallazgo.

Para su seguridad, la brigada contó con un fuerte dispositivo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Las autoridades estatales informaron que mantienen un despliegue de búsqueda y prospección en diferentes regiones del estado.

En el municipio de Valparaíso se han registrado múltiples hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos. La región serrana forma parte de una disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

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