De víctima a reclutadora: vinculan a proceso a “La China” en Zacatecas

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Foto: Especial

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) logró la vinculación a proceso de Liliana “N”, alias “La China”, luego de que se presentaran elementos que la señalan como presunta responsable de los delitos de trata de personas, en su modalidad de trabajos forzados, y asociación delictuosa.

La mujer, de 23 años, contaba inicialmente con una ficha de búsqueda por desaparición. Fue localizada junto con otras siete personas en la comunidad de El Durazno, municipio de Jerez.

“La China” es señalada por presunta participación criminal

El caso dio un giro después de que dos de las personas rescatadas rindieran su testimonio y señalaran a Liliana “N” de obligarlas, bajo amenazas, a realizar actividades ilícitas como narcomenudeo, “halconeo” y reclutamiento delictivo.

De acuerdo con el informe oficial, la imputada coordinaba la captación de jóvenes para integrarlos a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en la zona norte de Zacatecas.

Aseguran cartuchos y documentos durante cateo

Durante la inspección y cateo del inmueble donde operaba el grupo en Jerez, las autoridades aseguraron cartuchos de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, libretas con anotaciones internas del grupo criminal, múltiples solicitudes de empleo y copias de credenciales para votar pertenecientes a personas originarias de Jalisco.

Mitzi Martínez, vocera de la Fiscalía de Zacatecas, informó que la autoridad judicial también impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

“Como resultado de los datos presentados por esta Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincular a Liliana “N” por los delitos de trata de personas por los delitos de trabajos forzados y asociación delictuosa. Además, se impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria”.

Fiscalía busca identificar a más posibles víctimas

La Fiscalía de Zacatecas informó que mantiene coordinación con la Fiscalía de Jalisco para determinar si existen más personas reportadas como desaparecidas en esa entidad que hayan sido captadas por esta red.