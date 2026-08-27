Localizan restos humanos durante jornada de búsqueda forense en La Cañada

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Localizan restos humanos en La Cañada. Foto: Omar Hernández

La Comisión local de Búsqueda de Personas de Zacatecas confirmó este jueves el hallazgo de restos humanos en la comunidad de La Cañada, en el municipio de Jerez del estado.

El colectivo de búsqueda “Las Escarabajos” informó que realizaban trabajos de prospección en campo libre cuando detectaron hundimientos y anomalías en el terreno.

Las activistas avisaron a las autoridades, quienes arribaron al sitio para la debida intervención forense.

Personal de la Fiscalía utilizó drones y binomios caninos para un rastreo en un polígono de más de 11 hectáreas; en tanto, personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional custodiaban el área.

Tras confirmarse la ubicación exacta de las fosas, la Dirección de Servicios Periciales realizó el levantamiento de restos humanos que se encontraban semienterrados.

Los restos óseos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía para realizar la confrontación de perfiles de ADN que permita la identificación.

Integrantes del grupo de búsqueda continúan con la jornada de rastreo en la zona serrana del municipio de Jerez, en donde han logrado el hallazgo de varias fosas clandestinas en diferentes espacios.

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