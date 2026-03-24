Así son las macetas modernas que sustituyen a las tradicionales y dan vida a tu casa o negocio

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Conoce la moda en macetas para tus plantas en 2026. Foto: Getty Images

Las macetas son fundamentales para tener vegetación en casas, departamentos y negocios, pero la moda de este 2026 ha marcado una tendencia, usar estructuras metálicas rectangulares de color negro en lugar de las tradicionales de barro, plástico o mosaico.

El tener plantas en el hogar también forma parte de un estilo visual que puede cambiar la percepción del entorno.

De acuerdo con el periódico Los Andes de Argentina, estas estructuras no solo son rectangulares, sino que buscan ofrecer un espacio amplio que se acopla para distribuir las plantas y la tierra en su interior.

Macetas modernas elevan el diseño del hogar

Foto: Getty Images

Este tipo de macetas modernas eleva las plantas del suelo, lo que las hace más estéticas y facilita su transporte si se desea cambiar su ubicación o dan una dirección a un camino como ocurre en algunos negocios.

El uso de diferentes alturas y posiciones genera un campo visual más dinámico, aportando mayor atractivo a los espacios.

Además, su color negro permite combinarlas con una amplia gama de tonos, creando contraste con los verdes intensos de las plantas.

Tendencia en decoración y estilo de vida

Estas estructuras metálicas se integran con estilos arquitectónicos como el industrial, brutalista, loft y minimalista, lo que ha impulsado su popularidad.

El auge responde a que los espacios exteriores ahora se perciben como una extensión del living. En este contexto, la maceta tradicional resulta funcional, mientras que estas nuevas propuestas funcionan como elementos decorativos por sí mismos.

También destacan por su diseño ideal para generar imágenes atractivas en redes sociales.

Alternativas y nuevas propuestas

Foto: Getty Images

Aunque la tendencia coloca a las macetas metálicas en la cima, también existen opciones de madera que ofrecen una estética más natural.

Ambos diseños coinciden en elevar las plantas, integrarlas con la arquitectura y crear espacios más conscientes y visualmente armónicos.

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