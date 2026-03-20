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Girasoles, crisantemos, rosas, pero deben ser amarillas. Foto: UnoTV

Las flores amarillas son tendencia cada 21 de marzo en redes sociales; pues usuarios comparten fotos, videos y mensajes sobre plantas de este color que se entregan en esta fecha. Aunque para algunos parece una simple moda digital, detrás de esta costumbre hay un origen claro y un simbolismo que en 2026 sigue vigente.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

La tendencia de regalar flores amarillas nació hace casi dos décadas gracias a la telenovela juvenil “Floricienta”, transmitida en Argentina entre 2004 y 2005. En una de sus escenas más recordadas, la protagonista recibe un ramo de flores amarillas mientras suena la canción “Flores amarillas”, que habla de amor y esperanza.

El 21 de marzo suele marcar también el inicio de la primavera. De ahí que las flores amarillas representen el renacer de la naturaleza, la luz del sol, la felicidad y los nuevos comienzos.

Con el tiempo, regalar flores amarillas cada 21 de marzo empezó a significar amor verdadero y duradero.

Más allá de la ficción, el color amarillo está asociado con el sol, la alegría y el renacer de la vida, sobre todo porque coincide con el inicio de la primavera, según la tienda de arte Artlnsolite. Por eso, obsequiarlas en esta fecha no solo es un acto romántico, también es un mensaje de energía, optimismo y buenos deseos.

Entre las más elegidas para este día están los girasoles, las rosas y los crisantemos, aunque cualquiera de este tono se suma a la tradición.

Este año, la tendencia, se espera que plataformas como TikTok e Instagram, sean un espacio donde miles de usuarios muestran los ramos que reciben o entregan, acompañados de frases como “si te regalan flores amarillas el 21 de septiembre, es porque quieren quedarse contigo”.

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