Inflamación abdominal sin causa aparente: alimentos cotidianos que podrían estar provocándola

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¿Te sientes inflamado sin saber por qué? No siempre se trata de falta de ejercicio o de un problema digestivo grave. En muchos casos, la respuesta está en lo que comes todos los días sin darte cuenta, algunos alimentos que parecen inofensivos pueden estar generando inflamación constante en tu cuerpo, afectando desde tu digestión hasta tus niveles de energía, conoce más en Trucos para Ti con Maggie Hegyi.

Uno de los principales culpables es el exceso de azúcar. Bebidas como refrescos, jugos procesados y postres pueden alterar el equilibrio del organismo y favorecer procesos inflamatorios. A esto se suman los alimentos ultraprocesados, como papas fritas, embutidos o comida rápida, que contienen altos niveles de sodio, grasas saturadas y aditivos. Estos ingredientes no solo provocan hinchazón, sino también cansancio y malestar digestivo frecuente.

Otros alimentos que pueden influir son los lácteos y las harinas refinadas. Incluso sin ser intolerante a la lactosa, algunas personas experimentan pesadez o inflamación al consumir leche, queso o crema. Por su parte, el pan blanco y productos elaborados con harinas refinadas elevan rápidamente el azúcar en la sangre, lo que puede contribuir a la inflamación. La buena noticia es que pequeños cambios hacen la diferencia: priorizar alimentos frescos, frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales, además de mantenerse bien hidratado, puede ayudarte a sentirte mucho mejor.

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