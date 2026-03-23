NeuroTips: ¿qué ven tus hijos? El riesgo de ignorar la clasificación de películas

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Acaba de estrenarse una película que todos quieren ver. Solo hay un detalle, es clasificación B. Entonces aparece la solución rápida. “No pasa nada, le tapo los ojos en las partes fuertes”.

También ocurre en casam cuando dejas televisión encendida con noticias, telenovelas o series mientras un niño juega cerca. “No entiende”, llegas a pensar.

La neurocoach Sofía Díaz Pizarro advierte que el cerebro infantil registra todo lo que ve, incluso cuando el niño no lo comprende. Y eso puede tener consecuencias emocionales a largo plazo.

Sofía Díaz explica qué sucede en el cerebro de un niño cuando ve una película que no debe

Lo que un niño ve sin entender no desaparece, se queda en su cerebro, asegura Sofía Díaz Pizarro.

Para explicarlo, la neurocoach cita un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 2007, que analizó cómo reacciona el cerebro ante imágenes que generan miedo o confusión.

Durante el estudio, le pusieron sensores a un grupo de personas mientras les mostraban imágenes que generaban miedo, asco y confusión, midiendo la actividad cerebral en tiempo real.

Los científicos descubrieron que cuando los participantes podían nombrar lo que sentían, la alarma cerebral bajaba. El cuerpo se relajaba. Sin embargo, cuando no había palabras para describir lo que estaban viendo, la alarma se quedaba encendida.

“Es como la alarma de un coche en un estacionamiento que nadie apaga, sonando sin que el cerebro sepa de qué huir ni cómo parar”, destaca Sofía.

Un niño puede observar escenas de violencia, sexualidad o conflicto, pero no tiene el lenguaje ni las herramientas para procesarlas.

“El lenguaje es el interruptor que apaga la alarma del cerebro. Y los niños aún no lo tienen”. Sofía Díaz Pizarro, neurocoach

“Lo que sucede entonces es que la experiencia se almacena como una emoción sin resolver“, asegura.

La pregunta clave antes de elegir qué ve tu hijo, la clasificación sí importa

Sofía Díaz Pizarro propone detenerse un momento y hacerse una pregunta sencilla, pero determinante:

¿Tiene las palabras para entender lo que está a punto de ver?

Si la respuesta es no, ese contenido no es adecuado todavía. No se trata de sobreproteger, sino de respetar su desarrollo cerebral y la etapa en la que se encuentra.

¿Qué significan la clasificación de películas en México?

Las clasificaciones de edad no son un capricho. Funcionan como una guía sobre lo que el cerebro infantil puede procesar sin generar una carga emocional difícil de manejar.

En México, la Secretaría de Gobernación establece estas categorías:

AA

Contenido apto para toda la familia. No incluye elementos que puedan generar miedo o confusión en niños pequeños.

Contenido apto para toda la familia. No incluye elementos que puedan generar miedo o confusión en niños pequeños. A

Dirigido al público en general, aunque puede requerir acompañamiento de un adulto para explicar algunas situaciones.

Dirigido al público en general, aunque puede requerir para explicar algunas situaciones. B

Incluye violencia moderada , lenguaje adulto o conflictos emocionales que un menor no siempre puede procesar por sí solo.

Incluye , lenguaje adulto o conflictos emocionales que un menor no siempre puede procesar por sí solo. B15

Presenta temas más complejos como sexualidad , violencia más intensa o situaciones que requieren mayor madurez emocional .

Presenta temas más complejos como , violencia más intensa o situaciones que requieren mayor . C

Contenido para adultos, con escenas explícitas que pueden activar respuestas de alerta en un cerebro en desarrollo.

¿Qué hacer si tu hijo ya vio algo que no debía?

Si esto ocurre, lo más importante es no entrar en pánico y actuar con acompañamiento.

Sofía Díaz Pizarro recomienda tres pasos: