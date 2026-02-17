Cáscara de limón, albahaca y canela: la mezcla casera que aromatiza el hogar

GENERANDO AUDIO...

Una mezcla aromática y económica para el hogar. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Hervir cáscara de limón, albahaca y canela se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos días como parte de prácticas de bienestar del hogar, pero ¿para qué sirve esta mezcla?

Se trata de un truco doméstico que aprovecha los aceites naturales de las hierbas, la canela y el limón para aromatizar el ambiente de forma natural y económica.

De acuerdo con personas que han realizado esta combinación y la han compartido en redes sociales, la mezcla ayuda a neutralizar malos olores y genera una sensación de limpieza gracias a los aromas que desprenden sus ingredientes.

¿Cómo preparar la mezcla con limón, albahaca y canela?

Para realizar este truco casero, se necesitan los siguientes ingredientes:

Una olla con agua

La cáscara de dos limones

Un puño de albahaca fresca

Un trozo de canela , al gusto

, al gusto Como extra, se pueden agregar algunas ramitas de romero

Preparación de la mezcla aromática natural

Primero, se debe poner a hervir el agua en una olla. Una vez que alcance el punto de ebullición, se agregan los ingredientes.

Después, se baja el fuego y se deja hervir a temperatura baja durante 20 a 40 minutos. Es importante vigilar la mezcla para evitar que el agua se evapore por completo.

La intensidad del aroma puede ajustarse agregando más cantidad de alguno de los ingredientes, siempre procurando mantener el equilibrio entre los aromas.

Es importante señalar que esta combinación tiene un uso exclusivamente aromático y no funciona como producto de limpieza.

¿Por qué este truco doméstico es tan recomendado?

Este método utiliza ingredientes naturales, lo que lo convierte en una alternativa a velas aromáticas o difusores eléctricos. Además, es de bajo costo y no requiere dispositivos especiales.

Algunas personas también experimentan con otras combinaciones, incorporando ingredientes como cítricos adicionales, clavo, lavanda o hierbabuena para variar el aroma del hogar.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.