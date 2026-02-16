Año Nuevo Chino 2026: La Güera de las Estrellas predice lo que vendrá con el caballo de fuego

GENERANDO AUDIO...

Durante su reciente participación en “A las Nueve en Uno”, La Güera de las Estrellas habló sobre la transición energética del Año Nuevo Chino y aseguró que 2026 marcará el inicio de un ciclo de transformación profunda con la llegada del llamado “caballo de fuego”.

La astróloga explicó que termina la etapa de la serpiente de madera, un periodo que, según su lectura, estuvo marcado por separaciones, conflictos, enfermedades y la caída de figuras importantes. “La serpiente trajo rupturas, mucho caos y líderes que perdieron poder”, afirmó.

Ahora, con la entrada del caballo de fuego en un año numerológico uno, comienza lo que definió como el arranque de un ciclo de nueve años de construcción y cambios acelerados.

De acuerdo con sus predicciones, esta nueva energía traerá una fuerte sacudida social y política. Anticipó que habrá líderes que perderán su posición, mientras surgirán nuevas figuras, incluso en el ámbito espiritual.

También señaló que se intensificará el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y que veremos una transformación en la forma en que las personas trabajan, se comunican y construyen proyectos.

“Vamos a ver mucho movimiento en redes sociales, manifestaciones y cambios importantes. Es un año de independencia y de renovación”, aseguró.

Reconciliaciones y oportunidades económicas

La Güera de las Estrellas destacó que, pese a la intensidad del periodo, el caballo de fuego también impulsará reconciliaciones, matrimonios, embarazos y nuevos proyectos laborales.

En el terreno económico, afirmó que será un año ideal para emprender e innovar. “Es un año para montar tu negocio, para renovarte y para construir la vida que te mereces”, dijo.

No obstante, advirtió que el inicio de este ciclo podría venir acompañado de incendios, explosiones y un incremento en accidentes, como parte de la “sacudida energética” que implica el cambio de etapa.

Para cerrar, invitó a no temer a la transformación y a aprovechar las oportunidades que, desde su visión, traerá este nuevo periodo. “Es el gran inicio de los próximos nueve años. El cambio ya está aquí”, concluyó.

