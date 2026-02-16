Año Nuevo Chino 2026: limpia tu casa, viste de rojo y otros rituales para atraer la buena fortuna
El Año Nuevo Chino 2026, la festividad tradicional más importante de China, iniciará este martes 17 de febrero. Una celebración que inaugura un nuevo ciclo energético y espiritual. Por ello, existen costumbres ancestrales, como dar sobres rojos a los niños o limpiar la casa para llamar al dinero, la salud y el amor.
Te explicamos cinco rituales para darle la bienvenida al Año Nuevo Chino, que estará regido por el Caballo de Fuego.
Rituales para recibir el Año Nuevo Chino 2026
A diferencia del calendario occidental, el Año Nuevo Chino comienza con una Luna nueva, por ello, antes y durante este día se realizan varios rituales para asegurar la armonía y la renovación a lo largo de los siguientes meses:
- Sobre rojo con dinero: La cantidad de dinero que se coloca dentro puede variar. Por lo general, los adultos dan sobres rojos a los niños para alejar el mal de ellos, pedir por su salud y desearles una larga vida
- Limpieza: Antes del Año Nuevo Chino, la gente hace una limpieza completa de la casa, lo que simboliza deshacerse de lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo
- Color rojo y cohetes: El rojo es el color característico del Año Nuevo chino y se debe al mito de Nian, una feroz bestia submarina con dientes y cuernos afilados.
Según el mito, la bestia Nian asolaba las aldeas cada fin de ciclo hasta que un anciano reveló sus debilidades: el color rojo, el ruido estruendoso y el fuego
Al decorar sus puertas con estandartes escarlatas y tronar cohetes, los habitantes lograron ahuyentar al monstruo.
- No solo rojo; los otros colores del Año Nuevo Chino 2026 son dorado y verde. El dorado representa la abundancia, mientras que el verde, renovación y equilibrio
- La ropa nueva simboliza un nuevo comienzo de año. Y como el color rojo representa la suerte, se recomienda que sea de ese color
En Ciudad de México se llevarán a cabo una serie de actividades culturales y gastronómicas para celebrarlo.
El Año Nuevo Chino 2026 concluirá poco antes de cumplirse los 365 días de un año. En suma, tiene 354 días aproximadamente, es decir, hasta el 5 de febrero de 2027.