Año Nuevo Chino 2026: limpia tu casa, viste de rojo y otros rituales para atraer la buena fortuna

El Año Nuevo Chino 2026 es del Caballo de Fuego. Foto: Getty images

El Año Nuevo Chino 2026, la festividad tradicional más importante de China, iniciará este martes 17 de febrero. Una celebración que inaugura un nuevo ciclo energético y espiritual. Por ello, existen costumbres ancestrales, como dar sobres rojos a los niños o limpiar la casa para llamar al dinero, la salud y el amor.

Te explicamos cinco rituales para darle la bienvenida al Año Nuevo Chino, que estará regido por el Caballo de Fuego.

Rituales para recibir el Año Nuevo Chino 2026

A diferencia del calendario occidental, el Año Nuevo Chino comienza con una Luna nueva, por ello, antes y durante este día se realizan varios rituales para asegurar la armonía y la renovación a lo largo de los siguientes meses:

Sobre rojo con dinero : La cantidad de dinero que se coloca dentro puede variar. Por lo general, los adultos dan sobres rojos a los niños para alejar el mal de ellos , pedir por su salud y desearles una larga vida

: La cantidad de dinero que se coloca dentro puede variar. Por lo general, los adultos dan sobres rojos a los niños para , y Limpieza : Antes del Año Nuevo Chino , la gente hace una limpieza completa de la casa, lo que simboliza deshacerse de lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo

: Antes del , la gente hace una limpieza completa de la casa, lo que simboliza Color rojo y cohetes: El rojo es el color característico del Año Nuevo chino y se debe al mito de Nian, una feroz bestia submarina con dientes y cuernos afilados.

Según el mito, la bestia Nian asolaba las aldeas cada fin de ciclo hasta que un anciano reveló sus debilidades: el color rojo, el ruido estruendoso y el fuego

Al decorar sus puertas con estandartes escarlatas y tronar cohetes, los habitantes lograron ahuyentar al monstruo.

No solo rojo; los otros colores del Año Nuevo Chino 2026 son dorado y verde . El dorado representa la abundancia, mientras que el verde, renovación y equilibrio

. El dorado representa la abundancia, mientras que el verde, renovación y equilibrio La ropa nueva simboliza un nuevo comienzo de año. Y como el color rojo representa la suerte, se recomienda que sea de ese color

En Ciudad de México se llevarán a cabo una serie de actividades culturales y gastronómicas para celebrarlo.

El Año Nuevo Chino 2026 concluirá poco antes de cumplirse los 365 días de un año. En suma, tiene 354 días aproximadamente, es decir, hasta el 5 de febrero de 2027.