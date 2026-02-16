¿Therian o furro? Éstas son sus diferencias clave

GENERANDO AUDIO...

Diferencias entre Therian y furro. Foto: Getty Images

En redes sociales, como TikTok, se volvieron virales los términos Therian y Furro, dos comunidades juveniles que comparten afinidad por los animales, pero que no son lo mismo. Aunque muchos los confunden, existen diferencias claras en su origen, significado e identidad.

Diferencias entre Therian y Furro

La principal diferencia es el tipo de vínculo que tienen con los animales.

Un Therian es una persona que se identifica, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano. No implica transformación física. Tampoco significa que “crean ser” animales literalmente. Se trata de una identidad interna.

El término proviene de therianthropy, palabra de origen griego que combina:

Thērion (animal salvaje)

Anthropos (humano)

En contraste, un Furro pertenece a una subcultura enfocada en personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas como hablar o caminar en dos patas. Son muy comunes en las convenciones y en el mundo del anime.

Las diferencias entre las tendencias son las siguientes:

Therian : identidad vinculada a un animal (sonidos, expresiones, movimientos)

: identidad vinculada a un animal (sonidos, expresiones, movimientos) Furro: afición centrada en animales antropomórficos (uso de botargas, máscaras, colas, orejas)

Aunque en memes y redes suelen mezclarse, son fenómenos distintos.

¿Por qué se hicieron virales los Therian?

La visibilidad reciente se debe a TikTok, donde jóvenes comparten experiencias personales y reuniones comunitarias. Algunos explican que identificarse como therian no significa renunciar a su humanidad ni a las normas sociales.

No existen datos que relacionen esta identidad con conductas agresivas. Las propias comunidades señalan que se trata de una vivencia personal.

¿Cómo funciona fandom de los Furros?

El fandom de los Furros está ligado al arte, cómics, animación y videojuegos. Muchas personas crean personajes propios llamados “Fursonas”, que funcionan como un alter ego.

Algunos participantes usan trajes especiales conocidos como “Fursuits”, principalmente en convenciones y eventos. Uno de los encuentros más conocidos es Anthrocon, que reúne a miles de asistentes cada año enEstados Unidos.

A diferencia de los Therian, los Furros no necesariamente sienten una identidad interna como animal. Para la mayoría es una afición artística y social.

