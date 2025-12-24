Cena navideña a la italiana: Ravioles en nogada; innovación que se fusiona con la cocina mexicana

GENERANDO AUDIO...

La temporada navideña es el pretexto perfecto para deleitar el paladar con platillos tradicionales como el pavo, los romeritos o el bacalao. Sin embargo, hay quienes apuestan por innovar. El chef Walter presenta una opción culinaria que une dos mundos: la tradición mexicana y la esencia de la cocina italiana, con unos originales ravioles en nogada.

“El sistema es el mismo que para hacer chiles en nogada, nada más que la salsa se utiliza para acompañar los ravioles. Tenemos el relleno del chile en nogada y es la misma salsa, con los mismos ingredientes”

Walter D’Amico / head chef Casa D’Amico

El relleno es el mismo que el del tradicional chile en nogada: carne molida, almendra fileteada, manzana, pera, pasas, cebolla, ajo, sal y pimienta al gusto. La peculiaridad de este platillo es que la pasta se elabora desde cero.

“- De entrada les vamos a enseñar a hacer la pasta para que ustedes lo hagan en casa: es medio kilo de harina y cuatro huevos.

– O sea, empiezan la preparación de la pasta desde cero.

– Desde cero, sí”

Manuel Carmona / sous chef Casa D’Amico

La masa debe reposar aproximadamente 30 minutos para después estirarla y darle forma a los ravioles. Se rellenan con la carne previamente preparada y se llevan directamente al agua caliente.

“Aquí tenemos los ravioles y estos los vamos a incorporar para que se cuezan […] aquí vamos a sofreír con un poco de aceite de oliva y sazonamos con un poco de sal”

Manuel Carmona / sous chef Casa D’Amico

Mientras los ravioles se cocinan, se filetea el chile poblano para acompañar la nogada y aportar ese toque picosito. A esta receta no puede faltarle el ingrediente principal: la nogada.

“De este lado vamos a poner nuestra salsa, que lleva crema, queso crema, un poco de azúcar, jerez y nuez”

Manuel Carmona / sous chef Casa D’Amico

Una vez que este delicioso platillo está listo, toca probarlo. En este perfil nos gusta mucho la comida, también la comida italiana… y uno que otro italiano también. Molto buono.

Para probar esta delicia italo-mexicana puede visitar el restaurante Casa D’Amico, en la calle de Homero número 433, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y disfrutar la magia culinaria del chef Walter y su equipo.

