GENERANDO AUDIO...

Estas frases te podrían servir para esta Navidad. Foto: Getty images

Las frases y mensajes para dedicar en Navidad 2025 no deben faltar para expresar buenos deseos a familiares, amigos, compañeros de trabajo, negocios y clientes, y hacerles saber el aprecio que se les tiene durante estas fechas.

Las celebraciones decembrinas representan una época en la que muchas personas buscan transmitir pensamientos de alegría, amor y paz. Para diversas religiones, también es un momento para conmemorar el nacimiento de Jesús, así como para reflexionar sobre el año que termina y desear lo mejor para el que comienza.

Por ello, en Uno TV te compartimos una selección de frases y mensajes cortos de Navidad ideales para enviar y compartir buenos deseos.

Frases de Navidad para la familia

En el caso de la familia, suele ser más sencillo expresar sentimientos debido a la cercanía con estos seres queridos.

Estas son 10 frases para dedicarles en Navidad:

“Feliz Navidad a todos mis seres queridos. Que la paz, el amor y la alegría reinen en sus corazones durante todo el año”

“Papá y mamá, gracias por todo lo que han hecho por mí. Son el mejor regalo de mi vida. Les deseo una Navidad llena de felicidad, salud y amor”

“Mi amor, eres la persona más importante de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te deseo una Navidad llena de amor, risas y momentos inolvidables”

“No hay palabras suficientes para expresar mi amor y agradecimiento por ustedes. Son mi inspiración y mi guía. Feliz Navidad, mis amores”

“Cada año me doy cuenta de lo afortunado que soy de tenerlos como mis hermanos. Son un ejemplo de amor y dedicación. ¡Feliz Navidad!”

“Feliz Navidad, mi amor. Eres el regalo más preciado que he recibido en mi vida”

“Cada día que pasa me enamoro más de ti. Amo lo nuestro. Eres mi mejor regalo de Navidad”

“¡Feliz Navidad! Les mando un abrazo lleno de amor”

“La Navidad es tiempo de reflexionar sobre lo importante de la vida, y tú eres una de esas razones. Gracias por ser parte de mi historia”

“Que la magia de la Navidad llene tu vida de felicidad y esperanza”

Mensajes de Navidad para compañeros de trabajo y negocios

Quienes tienen negocios o equipos de trabajo pueden extender sus felicitaciones a colaboradores y empleados, haciéndoles saber cuánto los valoran y deseándoles bienestar en esta temporada.

Las frases positivas ayudan a generar un ambiente laboral sano, aunque siempre se recomienda tacto, ya que para algunas personas estas fechas pueden resultar sensibles.

Estos son 10 mensajes cortos para compartir en el ámbito laboral:

“Equipo, espero que esta Navidad esté llena de risas, abrazos y momentos inolvidables”

“Te deseo una Navidad llena de amor, salud y prosperidad junto a tus seres queridos”

“Este año no habría sido igual sin tu esfuerzo. Nos sentimos orgullosos de lo que lograste. Feliz Navidad”

“Valoramos tu dedicación y compromiso. Por un nuevo año colaborando juntos. Felices fiestas”

“Las experiencias que vienen son emocionantes y queremos vivirlas contigo. Feliz Navidad”

“Nos alegra contar contigo en nuestro equipo. Juntos seguiremos alcanzando más metas. Felices fiestas”

“Gracias por acompañarnos en este camino. Tu colaboración nos ha hecho crecer. Felices fiestas”

“Deseamos seguir apoyándote para lograr tus metas. Salud, prosperidad y éxito esta Navidad”

“Que los logros de este año sean solo el inicio de un futuro brillante. Feliz Navidad”

“Es un placer trabajar con ustedes. Son un gran equipo. ¡Les deseamos una Navidad muy feliz!”

Mensajes navideños para clientes

Los clientes son parte fundamental del funcionamiento de cualquier empresa. Enviar mensajes de cercanía ayuda a fidelizar y fortalecer la relación comercial.

Estas son 10 frases ideales para clientes en Navidad:

“Gracias por confiar en nosotros. Seguiremos creciendo contigo. ¡Felices fiestas!”

“Que esta Navidad sea una época de paz y unión. Gracias por acompañarnos”

“Tu confianza es nuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!”

“Que esta Navidad marque el inicio de un año lleno de éxitos. ¡Gracias!”

“¡Felices fiestas! Gracias por un año maravilloso. ¡Te esperamos el próximo!”

“Eres nuestra razón para celebrar. ¡Feliz Navidad!”

“Tu confianza es nuestra mayor bendición. ¡Feliz Navidad y próspero 2026!”

“Recibe nuestro abrazo navideño. Que tus anhelos se hagan realidad”

“Eres lo más valioso para nosotros. ¡Gracias por estar con nosotros!”

“Seguiremos dando lo mejor de nosotros para ti. ¡Feliz Navidad!”

Frases cortas de Navidad para WhatsApp

El ritmo de vida actual hace que muchos opten por enviar mensajes de Navidad por WhatsApp o redes sociales. Aquí algunas frases breves para compartir:

“Que tu hogar se llene de alegría navideña”

“Que esta Navidad te regale nuevas sonrisas”

“Que el amor navideño ilumine tu vida”

“Disfruta la magia de la Navidad”

“Amor, unión y esperanza en esta Navidad”

“Que cada deseo se haga realidad”

“¡Feliz Navidad! Gracias por ser parte de mi vida”

“Un brindis por la esperanza. ¡Feliz Navidad!”

“Que el amor familiar sea tu mejor regalo”

“¡Feliz Navidad! Con todo mi cariño”

Stickers y GIFs de Navidad y Año Nuevo 2026

Para quienes desean acompañar sus mensajes con imágenes o animaciones, existen opciones gratuitas en aplicaciones de mensajería.

En WhatsApp, tiene una sección para enviar los mensajes llamada “GIF” donde ofrece contenido temático conforme a la temporada, incluyendo múltiples opciones navideñas.

Foto: Captura

Asimismo, cuenta con los clásicos stickers que se pueden agregar de otras conversaciones o paquetes, aunque siempre es necesario comprobar que sean fiables.

En Messenger de Meta, es posible crear imágenes con inteligencia artificial, personalizarlas y animarlas fácilmente, incluso guardarlas en el dispositivo.

Foto: Captura

Solo hay que abrir la conversación

Pulsar el botón con el símbolo “más” en la parte inferior izquierda

Seleccionar donde dice “Imágenes de IA”

Colocar las especificaciones que se requieran para que se cree la imagen soñada

Foto: Captura

El plus es que esta imagen se puede animar, solo al pulsar en la parte superior derecha, justo a un lado de los tres puntitos.

¿Cuál es el primer país en recibir la Navidad 2025?

Aunque la Navidad se celebra en gran parte del mundo, no llega al mismo tiempo a todos los países. El primero en recibirla es Kiribati, nación de Oceanía que se distingue por estar ubicada en los cuatro hemisferios.

El que llegue primero la Navidad en este país se debe a los husos horarios, que se dividen a partir del meridiano de Greenwich. Al desplazarse hacia el Este, se suma una hora por cada huso horario, al contrario, si se desplazan al Oeste.

Kiribati, al ser un archipiélago, se convierte en el primer país en recibir cada nuevo día y el Año Nuevo. Estas son las coordenadas de la peculiar nación: 1°20′0″ N, 172°58′0″ E.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.