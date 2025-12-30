Chef coreana en CDMX fusiona tradiciones para celebrar el inicio de año

GENERANDO AUDIO...

Minae Seo vive en México desde hace 11 años. Es originaria de Corea del Sur y hoy es chef y dueña del restaurante Kasína Café, ubicado en la Ciudad de México.

Aunque está lejos de su país natal, mantiene vivas las tradiciones con las que creció, especialmente durante el 1 de enero.

A diferencia de México, en Corea del Sur no se celebra la Navidad. En su lugar, las familias se reúnen para despedir el año y recibir el nuevo con rituales que simbolizan el paso del tiempo y el inicio de una nueva etapa.

“Nosotros no festejamos Navidad, pero tenemos reunión de fin de año y el primer día del Año Nuevo”, explica Minae.

Un platillo para cumplir años

En Corea del Sur, el 1 de enero tiene un significado especial: ese día todas las personas suman un año más de vida, sin importar su fecha real de cumpleaños.

“Para nosotros no importa el día de cumpleaños, el 1 de enero tienes un año más”, detalla la chef.

Para conmemorar ese momento, las familias coreanas preparan un platillo tradicional llamado tteokguk, una sopa elaborada con pasta de arroz.

“‘Tteok’ es la pasta de arroz y ‘guk’ es sopa”, explica Minae. Comer este platillo el 1 de enero simboliza crecimiento, renovación y un nuevo comienzo.

Corea y México en un mismo plato

Desde que llegó a México, Minae prepara esta sopa cada 1 de enero. Sin embargo, este inicio de 2026 planea acompañarla con un ingrediente muy mexicano: el mole.

“He probado muchos moles y cada restaurante tiene un sabor diferente. Ya soy fan del mole, es mi favorito”, cuenta.

La chef considera que la cocina coreana y la mexicana comparten muchas similitudes, sobre todo en sabores, texturas y el gusto por el picante.

“Hay muchas similitudes. Aquí tienen muchos tipos de chile y nosotros también tenemos muchas variedades. Nos encanta el picante”, asegura.

La combinación entre el tteokguk y el mole representa, para ella, una forma natural de unir las dos culturas que forman parte de su vida.

¿México o Corea en el Mundial 2026?

Con el próximo Mundial, donde México y Corea del Sur se enfrentarán en la cancha, la pregunta fue inevitable: ¿a quién le va Minae?

“No conozco tanto de futbol, pero me gusta mucho”, responde entre risas.

Sobre el resultado, evita tomar partido, pero deja claro su cariño por ambos países, que hoy forman parte de su identidad.

Una cultura por descubrir

Corea del Sur tiene mucho que ofrecer, desde su gastronomía hasta sus tradiciones y costumbres.

Historias como la de Minae Seo muestran cómo estas culturas se entrelazan en México y se transforman sin perder su esencia.

