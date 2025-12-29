Receta fácil para hacer barbacoa de pollo en casa y rápido

GENERANDO AUDIO...

Receta fácil para hacer barbacoa de pollo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La comida casera es deliciosa, y aquí una receta fácil para hacer barbacoa de pollo de manera sencilla y directamente en la comodidad del hogar, para satisfacer los paladares más exigentes, o por si hay una visita especial.

En TikTok, el creador de contenido de gastronomía “Hijosdesuhambre” compartió a sus seguidores el paso a paso para poder llevar a cabo su guía de este platillo.

¿Cómo hacer barbacoa de pollo para la fiesta de Año Nuevo?

Ya sea para celebrar la llegada del Año Nuevo o cualquier otro día, esta receta fácil para hacer barbacoa de pollo requiere ingredientes como orégano, chile, laurel y pimienta negra entre otros más, lo cuales se pueden comprar en cualquier mercado o super.

Ingredientes para la barbacoa de pollo

Siete piernas de pollo

Cinco chiles guajillos

Un chile ancho

Dos jitomates

1/4 de cebolla

Dos dientes de ajo

Cuatro clavos de olor

Una cucharada de consomé

Una cucharada de pimienta negra

Una cucharadita de orégano

Una cucharadita de sal

1/4 cucharadita de comino entero

Dos tazas de agua

Cinco hojas de laurel

Tres hojas de aguacate

Aceite

Preparación del platillo

Primero hay que sazonar el pollo : las piernas deben quedar impregnadas de sal y dejarlas reposar para que absorban bien el sabor.

: las piernas deben quedar impregnadas de sal y dejarlas reposar para que absorban bien el sabor. Luego es sofreír los chiles : en un sartén se sofríen los chiles guajillos y el chile ancho hasta que tomen color.

: en un sartén se sofríen los chiles guajillos y el chile ancho hasta que tomen color. Después se agregan el resto de los ingredientes : se añade la cebolla, el jitomate y el ajo, y sofríe un poco más hasta que se suavicen.

: se añade la cebolla, el jitomate y el ajo, y sofríe un poco más hasta que se suavicen. Enseguida viene la parte de licuar : se lleva todo al vaso de la licuadora. Se pone el clavo, consomé, orégano, sal, pimienta, comino y una taza de agua. Y a licuar todo hasta obtener un puré suave.

: se lleva todo al vaso de la licuadora. Se pone el clavo, consomé, orégano, sal, pimienta, comino y una taza de agua. Y a licuar todo hasta obtener un puré suave. Ahora ya se puede preparar el pollo : se ponen las piernas de pollo en un sartén y bañan completamente con la mezcla licuada. Se agrega un poco de agua a la licuadora para aprovechar toda la mezcla hecha.

: se ponen las piernas de pollo en un sartén y bañan completamente con la mezcla licuada. Se agrega un poco de agua a la licuadora para aprovechar toda la mezcla hecha. Los toques finales: se incorporan hojas de laurel y de aguacate. Se tapa el guiso y se deja cocinando a fuego medio-bajo durante una hora.

¿Con qué acompañar la barbacoa de pollo?

Unos frijoles son ideales para el platillo, así lo recomienda el creador de esta receta fácil para hacer barbacoa de pollo en TikTok. Además, no se deben olvidar unas tortillas hechas a mano (amarillas o azules), y a comer.

