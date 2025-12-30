¿Amor, salud y dinero? Rituales para recibir el Año Nuevo 2026

GENERANDO AUDIO...

Rituales para recibir el Año Nuevo 2026. Foto: Getty

2025 está por concluir, y varias personas en México alistan sus rituales para recibir el Año Nuevo 2026. Amor, salud y dinero, son los deseos que más pide la gente para comenzar otro año.

La UNAM explicó el festejo de cada 1 de enero, el cual no es solo una costumbre social, sino el resultado de siglos de observación astronómica y acuerdos culturales que permitieron unificar la medición del tiempo a escala global.

Desde los calendarios prehispánicos hasta el establecimiento del calendario gregoriano, el conocimiento del cosmos ha sido fundamental para estructurar la vida cotidiana, destacó la Máxima Casa de Estudios de México.

Rituales para recibir el Año Nuevo 2026

El borreguito del dinero

La UNAM destaca al borreguito del dinero, que se ha vuelto un elemento que ha ganado un lugar especial como símbolo de prosperidad y buena suerte. Este amuleto, que muchas personas guardan en sus hogares, va dentro de sus objetos personales o en negocios, no es simplemente un objeto decorativo; representa la esperanza de abundancia y estabilidad económica.

La universidad menciona que no se tienen documentados los orígenes de este ritual, pero se contemplan dos posibles teorías: la primera señala que proviene de los Alpes suizos; la segunda, que surgió en Andalucía, España. Ambas sostienen que el borrego es un símbolo de abundancia y prosperidad.

En la versión suiza se recita: “borreguito de la montaña, haz que con tu lana junte dinero cada mañana”. En la versión española se dice: “quien posea uno ha de llenar su casa de amor y armonía”. Sin embargo, los borreguitos deben ser regalados porque, de lo contrario, no surten efecto.

Comer 12 uvas

Esta superstición de Año Nuevo nació en España, y consiste en comer 12 uvas durante las 12 campanadas que anuncian la medianoche. Cada uva representa un mes del año por venir y de lo que se trata es de pedir un deseo por cada uva, así lo destaca un comunicado del Tec de Monterrey.

Usar ropa interior de colores

Este es uno de los rituales para recibir el Año Nuevo 2026 más populares, y que se repiten año con año en México. Su origen se remonta a la Edad Media, una época en la que estaba prohibido utilizar prendas de color rojo, pues se vinculaba con brujería y ocultísmo, destaca el Tec de Monterrey.

La relación de color y deseo es la siguiente:

Blanco : paz y armonía

: paz y armonía Verde : esperanza

: esperanza Rojo : amor

: amor Amarillo : dinero y abundancia

: dinero y abundancia Naranja : vitalidad

: vitalidad Rosa : romance

: romance Morado : espiritualidad

: espiritualidad Azul : equilibrio

: equilibrio Negro: lujos y placer sexual

Estrenar ropa

Esta tradición es un símbolo para la fiesta de Año Nuevo. Esta práctica se realiza como una forma de recompensa por el trabajo arduo realizado durante el año, mientras que para otras personas, se trata de un símbolo por el nuevo comienzo, representado con ropa que nunca se ha utilizado previamente, señala el Tec de Monterrey.

Sacar maletas de la casa

Este es otro de los rituales para recibir el Año Nuevo 2026 que seguramente se verá en muchos hogares, ya que representa la realización de varios viajes el año próximo. Aunque se desconoce el origen de esta tradición, se sabe que comenzó en América Latina y se expandió, principalmente, en Colombia y México, indica el Tec de Monterrey.

Existen otras variantes para realizar este ritual en caso de que no se quiera ser visto por los vecinos. Basta con llenar las maletas con artículos relacionados al viaje y ponerlas en la puerta de la casa, esperando lo mejor. Otra alternativa es pasear con las maletas en todos los rincones de del hogar.

