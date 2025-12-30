Propósitos realistas para Año Nuevo: cómo cumplirlos en 2026

Cada enero hacemos listas interminables de propósitos que, siendo honestos, en febrero ya olvidamos, queremos cambiar todo al mismo tiempo y terminamos no cambiando nada.

La clave para que los propósitos sí se cumplan no está en querer más, sino en elegir mejor y es por eso que en una edición más de Trucos para ti con Maggie Hegyi, te contamos cómo hacerlos realidad. 

Elige solo 3 propósitos que dependan de ti

Más de tres propósitos saturan tu atención y tu energía. Limitarte a solo tres te permite enfocarte y avanzar con constancia. Además, es importante que sean metas que dependan de ti, no de otras personas ni de condiciones ideales como “tener más tiempo” o “más dinero”.

Ejemplo realista:

En lugar de “bajar 10 kilos”, prueba con:

  • “Caminar 20 minutos, 4 veces por semana”.

Hazlos pequeños y medibles

Un propósito grande solo se cumple si se divide en acciones pequeñas y constantes. Para lograrlo, usa esta fórmula sencilla:

  • Verbo + acción concreta + frecuencia

Ejemplos:

  • Leer: 10 páginas: 3 veces por semana
  • Ahorrar: 500 pesos cada quincena
  • Dormir mejor: apagar pantallas: 30 minutos antes de dormir
  • Si un propósito no se puede medir, es mucho más fácil abandonarlo.

Amárralos a un hábito que ya haces

No intentes agregar cosas nuevas a tu rutina diaria. Mejor, pégalas a hábitos que ya existen en tu día. Esto reduce la necesidad de fuerza de voluntad y hace que el cambio sea más natural.

Ejemplos:

  • Mientras se hace el café: estiramientos por 5 minutos
  • Después de cenar: preparar la ropa del día siguiente
  • Al despertar: tomar un vaso de agua antes de ver el celular

Tip clave para no abandonar

  • No busques perfección, busca continuidad.
  • Si fallas un día, no pasa nada… pero procura no fallar dos seguidos.
  • En 2026, menos promesas y más resultados reales.

Tres propósitos bien elegidos pueden cambiar más tu año que una lista interminable que nunca se cumple.

