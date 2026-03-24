Cómo evitar que te roben en zonas turísticas: consejos clave para viajar seguro

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Si vas de viaje o planeas visitar una zona turística, es importante mantenerte alerta, ya que mientras tú disfrutas del lugar, hay personas que buscan el momento ideal para cometer robos. La buena noticia es que prevenir estas situaciones es más sencillo de lo que parece si tomas algunas precauciones básicas, conoce más en una edición más de “Trucos para Ti” con Maggie Hegyi.

Uno de los errores más comunes es parecer un turista distraído, evita caminar con el celular en la mano o consultando mapas sin prestar atención a tu entorno; si necesitas ubicarte, lo mejor es entrar a una tienda o cafetería. Además, cuida tus pertenencias como si fueran oro: lleva mochilas al frente en lugares concurridos y asegúrate de que bolsos y cierres estén siempre bien asegurados.

También es recomendable dividir tu dinero y no llevar todo en un solo lugar, guarda una parte en tu cartera y otra en un sitio más seguro, como un bolsillo interno. Mantente alerta ante la “ayuda inesperada”: si alguien se acerca demasiado, intenta distraerte o insiste en ayudarte sin que lo hayas pedido, podría tratarse de una técnica para robar.

Por último, evita zonas solas o mal iluminadas, especialmente durante la noche, y confía en tu intuición si algo no te da buena espina. Aprovecha la tecnología a tu favor activando el rastreo de tu celular y evitando conectarte a redes WiFi públicas sin protección. Viajar es para disfrutar, y con estas medidas puedes hacerlo con mayor tranquilidad.

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