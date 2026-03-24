Truco para el hogar: para qué sirve calentar canela, cáscaras de limón y jengibre
Hervir canela, limón y jengibre es, sin duda, un truco casero que sirve a todos aquellos que buscan mantener el hogar con un aroma fresco y limpio.
Aromatizar la casa es sencillo y rápido con ingredientes naturales fáciles de adquirir, cuyo olor agrada a la mayoría de las personas.
Con esta alternativa casera, se puede evitar el uso de aerosoles industriales, geles o inciensos con químicos.
¿Cómo aromatizar el ambiente con canela, limón y jengibre?
Ingredientes
- Ramitas de canela al gusto
- De 4 a 5 rodajas de jengibre
- De 750 ml a 1 litro de agua
- Dos cáscaras de limón
- Una olla
Preparación aromática
- Colocar el agua y los ingredientes en la olla
- Poner a hervir la mezcla de 5 a 10 minutos
- Bajar el fuego y dejar que los vapores se liberen
Es importante tener precaución al calentar la mezcla, con supervisión constante del líquido. No se debe permitir que el líquido se derrame de la olla.
La intensidad del aroma puede regularse agregando más ingredientes, según el nivel de intensidad de la fragancia que se desee.
El limón aporta un toque cítrico y limpio al ambiente; el jengibre da intensidad al aroma y la canela agrega un olor especiado y amaderado que se equilibra al olfato.
Al finalizar, los residuos orgánicos pueden aprovecharse para compostaje, gracias a su naturaleza orgánica.
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