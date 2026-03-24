Truco para el hogar: para qué sirve calentar canela, cáscaras de limón y jengibre

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Aromatiza tu hogar de una forma sencilla y económica. Foto: Getty images

Hervir canela, limón y jengibre es, sin duda, un truco casero que sirve a todos aquellos que buscan mantener el hogar con un aroma fresco y limpio.

Aromatizar la casa es sencillo y rápido con ingredientes naturales fáciles de adquirir, cuyo olor agrada a la mayoría de las personas.

Con esta alternativa casera, se puede evitar el uso de aerosoles industriales, geles o inciensos con químicos.

¿Cómo aromatizar el ambiente con canela, limón y jengibre?

Ingredientes

Ramitas de canela al gusto

al gusto De 4 a 5 rodajas de jengibre

De 750 ml a 1 litro de agua

Dos cáscaras de limón

Una olla

Preparación aromática

Colocar el agua y los ingredientes en la olla

y los en la olla Poner a hervir la mezcla de 5 a 10 minutos

Bajar el fuego y dejar que los vapores se liberen

Es importante tener precaución al calentar la mezcla, con supervisión constante del líquido. No se debe permitir que el líquido se derrame de la olla.

La intensidad del aroma puede regularse agregando más ingredientes, según el nivel de intensidad de la fragancia que se desee.

El limón aporta un toque cítrico y limpio al ambiente; el jengibre da intensidad al aroma y la canela agrega un olor especiado y amaderado que se equilibra al olfato.

Al finalizar, los residuos orgánicos pueden aprovecharse para compostaje, gracias a su naturaleza orgánica.

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