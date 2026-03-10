¿Conviene usar gasolina premium? Mitos y verdades sobre este combustible

GENERANDO AUDIO...

En una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi, la especialista explicó si realmente conviene pagar más por gasolina premium o si se trata de uno de los mitos más comunes entre los conductores. Aunque muchas personas creen que usar gasolina premium hará que su auto corra más o funcione mejor, la realidad es que no siempre es así y, en algunos casos, podría significar simplemente gastar más dinero sin obtener ningún beneficio.

De acuerdo con la explicación, la gasolina premium tiene un mayor octanaje, lo que significa que resiste mejor la detonación en motores de alta compresión. Por esta razón, sí es recomendable utilizarla cuando el vehículo fue diseñado específicamente para funcionar con este tipo de combustible, ya que puede ofrecer un mejor desempeño, mayor eficiencia y evitar posibles daños al motor a largo plazo.

Sin embargo, si el auto está diseñado para usar gasolina regular, cargar premium no hará que el vehículo tenga más potencia ni que ahorre combustible, por lo que el gasto extra no se justifica. Maggie Hegyi señaló que la mejor opción siempre es seguir la recomendación del fabricante indicada en el manual del automóvil, ya que usar un octanaje menor al recomendado sí puede provocar “cascabeleo” y afectar el motor; en resumen, la gasolina premium no es mejor para todos, sino solo para los motores que realmente la necesitan.

