El 20 de mayo se conocerá en Guadalajara, Jalisco, la lista de restaurantes Michelin México 2026

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Foto: Especial

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, y con el Ángel de la Independencia de testigo, se anunció que Guadalajara, Jalisco, será la ciudad “Host” para anunciar a los restaurantes que formen parte de la Guía Michelin México 2026, y de acuerdo con autoridades del estado sede se reconocerá la gastronomía de toda la entidad, desde la costa y hasta la montaña por igual.

En el encuentro estuvieron presentes la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, representada por Ignacio Alarcón Rodríguez, quien destacó que en coordinación con los gobiernos locales, la Canirac impulsa desde hace años la construcción de una plataforma a la altura de la riqueza y diversidad de la cocina mexicana.

Ante la pregunta sobre la seguridad en la entidad tras los hechos de violencia desatados por el operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, la subsecretaria de turismo federal Nathalie Desplas, aseguró que se recuperó la normalidad a las 48 horas de lo ocurrido y que toda la operación de la infraestructura está garantizada para recibir al turismo de México y el mundo pues también se acerca el Mundial.

Por su parte, Michelle Fridman, la secretaria de turismo de Jalisco, destacó que además de esta distinción como sede del anuncio mundial de la Guía Michelin para México 2026 en la entidad, se planean otras actividades para destacar lo más importante de la gastronomía a nivel internacional, incluso, adelantó que 2027 será el año de la gastronomía para la administración estatal. Las autoridades de la Guía Michelin que estuvieron presentes destacaron que el protocolo para las distinciones se mantendrá como en 2025, no habrán nuevas categorías, se sumarán entidades y por supuesto, que toda la discreción del operativo para distinguir los establecimientos se mantiene en secreto y opera de una manera que solo la organización puede conocer y avalar.

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