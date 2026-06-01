Botanas para el Mundial 2026: aprende a preparar unos ricos burritos de frijoles caseros

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¡Aprende a hacer unos burritos de frijoles muy mundialistas! | Foto: Profeco – IA

Junio es el mes del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá; por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió tres recetas de botanas para acompañar los partidos de la justa mundialista. Uno de ellos: los burritos de frijoles que se pueden preparar en menos de una hora.

A través de la edición mundialista de la Revista del Consumidor, la autoridad mexicana dio el paso a paso de esta receta, desde los ingredientes hasta la forma de preparación. El costo aproximado de esta botana es de $100.00 (MXN).

Ingredientes de los burritos de frijoles mundialistas

La receta de burritos de frijoles mundialistas de la Profeco alcanza para seis porciones, por lo que se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de frijoles cocidos y molidos

2 cucharadas de aceite de oliva

Un cuarto de cebolla finamente picada

1 diente de ajo finamente picado

1 chile poblano asado, pelado y cortado en tiras

Media cucharadita de comino molido

Sal al gusto

2 cucharadas de crema agria

Un cuarto de quesillo (queso Oaxaca)

6 tortillas de harina o maíz

Fuente: Profeco

Además de los ingredientes, la autoridad federal compartió la información nutrimental para que los usuarios tengan en cuenta los potenciales beneficios o perjuicios a la salud:

373.2 kilocalorías (kcal)

21.8 gramos (g) de grasa

17.1 g de proteína

27.7 g de carbohidratos

7.3 g de fibra

41.6 miligramos (mg) de colesterol

Fuente: Profeco

¿Cómo hacer los burritos de frijoles mundialistas?

La receta de los burritos de frijoles mundialistas consta en cuatro sencillos pasos, por lo que dicha botana por el Mundial 2026 se puede hacer en 50 minutos:

En una sartén calienta el aceite, el ajo y la cebolla; sofríe por 2 minutos Incorpora el comino y el chile poblano, agrega los frijoles Si están muy espesos los frijoles, añade un poco de agua o caldo de los frijoles con una pizca de sal Sofríe por 3 minutos, agrega la crema y mezcla. Reduce el fuego y cocina 20 minutos, moviendo ocasionalmente Calienta las tortillas, agrega los frijoles y un poco de quesillo (queso Oaxaca)

El último paso para terminar los burritos de frijoles es enrollar y cocinar en un comal a temperatura media, hasta que se doren ligeramente por ambos lados.

Aunque la Profeco no ofreció la receta, mostró en su Revista del Consumidor de junio que esta botana mundialista se puede acompañar con pico de gallo o una rebanada de aguacate fresco.

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