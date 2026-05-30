Torta de nopal empanizada: receta fácil con queso parmesano

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El nopal es uno de los ingredientes más representativos de la cocina mexicana y suele utilizarse en ensaladas, guisos o asado. Sin embargo, también puede convertirse en una opción crujiente al prepararse empanizado y relleno de queso.

Esta receta de torta de nopal combina una cubierta dorada con queso derretido y puede servirse como comida principal o botana.

¿Cómo preparar tortas de nopal?

Ingredientes (para 4 personas)

4 nopales limpios

Un huevo

Una cucharadita de orégano

Sal y pimienta al gusto

1 taza de pan molido

½ taza de queso parmesano rallado

4 rebanadas de queso manchego o mozzarella

Aceite para freír

Preparación

Primero bate el huevo en un bowl y agrega orégano, sal y pimienta al gusto; en otro recipiente, mezcla el pan molido con el queso parmesano.

Después, pasa los nopales por el huevo batido y luego cúbrelos completamente con la mezcla de pan molido y queso. Calienta suficiente aceite en un sartén y fríe los nopales hasta que estén dorados y crujientes por ambos lados.

Finalmente, agrega queso encima y deja cocinar unos minutos más hasta que se derrita.

La torta de nopal puede servirse con arroz, ensalada o salsa picante. Gracias a su textura crujiente y al queso derretido, se convirtió en una opción distinta para quienes buscan recetas fáciles con nopales.

¿El nopal ayuda a controlar la diabetes?

El nopal es uno de los alimentos más tradicionales en México, pero también ha llamado la atención por sus posibles beneficios en el control de la diabetes. Una de las preguntas más comunes es si realmente puede ayudar a controlar dicha enfermedad, y la respuesta, de acuerdo con especialistas, es que sí puede ser un gran aliado.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el consumo de nopal funciona como un auxiliar en el control de la glucosa en la sangre, especialmente en personas con hiperglucemia. Esto se debe a su efecto hipoglucemiante, es decir, su capacidad para ayudar a estabilizar los niveles de azúcar.

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