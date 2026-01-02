“Viernes Garnachero”: antojitos en el tianguis de Plaza Carso con “la reina de las quesadillas”

| 16:53 | Redacción | Uno TV

Ubicados en el tianguis que se pone los viernes en frente del Acuario Inbursa y el Museo Soumaya, en la calle de Ferrocarril de Cuernavaca, estos deliciosos antojitos mexicanos son un must-visit para cualquier persona que trabaje en la zona o simplemente quiera disfrutar del “Viernes Garnachero.

Xalatlaco
Foto: Uno TV

La señora Cristina Garduño proveniente de Xalatlaco Edomex. Te ofrece quesadillas de maíz azul con guisados como papas, chicharrón, pancita, y por supuesto, la clásica quesadilla de queso. 

Pero eso no es todo, también hay pambazos, huaraches, sopes y tlacoyos con opciones de papa, frijol y requesón, acompañados de nopales, queso y cebolla.

Quesadillas 1
Foto: Uno TV
Guisados
Foto: Uno TV
Quesadilla 1
Foto: Uno TV

No te pierdas la oportunidad de probar estos deliciosos antojitos, la señora Cristina y su equipo te esperan todos los viernes.

  • Ubicación: Tianguis de Plaza Carso, Ferrocarril de Cuernavaca, frente al Acuario Inbursa y el Museo Soumaya.

