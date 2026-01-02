“Viernes Garnachero”: antojitos en el tianguis de Plaza Carso con “la reina de las quesadillas”

GENERANDO AUDIO...

Ubicados en el tianguis que se pone los viernes en frente del Acuario Inbursa y el Museo Soumaya, en la calle de Ferrocarril de Cuernavaca, estos deliciosos antojitos mexicanos son un must-visit para cualquier persona que trabaje en la zona o simplemente quiera disfrutar del “Viernes Garnachero“.

Foto: Uno TV

La señora Cristina Garduño proveniente de Xalatlaco Edomex. Te ofrece quesadillas de maíz azul con guisados como papas, chicharrón, pancita, y por supuesto, la clásica quesadilla de queso.

Pero eso no es todo, también hay pambazos, huaraches, sopes y tlacoyos con opciones de papa, frijol y requesón, acompañados de nopales, queso y cebolla.

Foto: Uno TV Foto: Uno TV Foto: Uno TV

No te pierdas la oportunidad de probar estos deliciosos antojitos, la señora Cristina y su equipo te esperan todos los viernes.

Ubicación: Tianguis de Plaza Carso, Ferrocarril de Cuernavaca, frente al Acuario Inbursa y el Museo Soumaya.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.