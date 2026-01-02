GENERANDO AUDIO...

La Rosca de Reyes casera es mucho más que un pan dulce. Representa una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, especialmente durante la celebración del Día de Reyes, cada 6 de enero.

Hacer una Rosca de Reyes casera puede parecer complicado. Sin embargo, prepararla en casa puede ser un proceso accesible para quienes no tienen mucha experiencia en repostería.

En la tradicional Rosca de Reyes hay ciencia, según la UNAM. | Foto; Getty Images.

¿Qué significa el muñeco en la Rosca de Reyes?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),a través de su portal oficial, ha compartido una receta para preparar la tradicional Rosca de Reyes de manera casera.

Así mismo, cabe recordar que la tradición consiste en partir la rosca y que a las personas a quienes les aparece el muñeco se les considera “padrinos”.

Estos serán los encargados de repartir tamales el 2 de febrero, con motivo del Día de la Candelaria, dando así por concluidas las festividades navideñas.

Receta de Rosca de Reyes Casera

La receta compartida por la PROFECO rinde para dos piezas grandes y tiene una caducidad aproximada de tres semanas.

Ingredientes

1 kg de harina 300 g de azúcar

250 g de mantequilla

120 g de manteca vegetal

12 huevos

2 sobrecitos de levadura (22 g/ 1 ½ cucharada)

5 cucharadas de agua hervida o purificada

1 cucharada de té de azahar (infusión)

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar glass

Para la decoración:

5 higos cristalizados en gajos

1 naranja cristalizada cortada en tiritas

10 cerezas en almíbar (rojas y verdes)

Utensilios

2 charolas para hornear

Bolsas grandes de plástico

Brocha para alimentos

Cuchara cafetera

Cuchara sopera

Cuchillo con filo

Flanera (para batir el huevo)

Muñequitos de plástico (6)

Plástico para alimentos

Pocillo pequeño

Tabla de picar

Taza de medir

Tazón de vidrio con capacidad 1 lt

Tazón de vidrio con capacidad de 4 lt

Vaso de vidrio

Procedimiento

Calienta el agua en un pocillo a temperatura que soporte la muñeca (tal como se prueba la leche para un bebé). Mezcla dos cucharadas de harina, media de azúcar y la levadura en el vaso de vidrio. Luego, agrega el agua caliente y agitar con la cuchara. Apartar esta mezcla. Sobre una mesa limpia o tabla de amasar, formar una fuente con el resto de la harina cernida (reservar dos cucharadas). Coloca a los lados la sal, el azúcar (reservar dos cucharadas para espolvorear al final), la margarina cortada en trozos, 100 g de manteca vegetal (reservar dos cucharadas) y el té de azahar. Agrega la mezcla de la levadura y continua amasando y azotando la masa hasta que se despegue tanto de la mesa como de las manos. Debe estirarse aproximadamente 30 cm sin romperse. Coloca la masa en un tazón de vidrio y cubre con plástico para alimentos, posteriormente deja reposar en un lugar tibio hasta que duplique su tamaño. Posteriormente se debe amasar nuevamente y forma dos tiras largas y delgadas. Se coloca cada una sobre charolas engrasadas y se unen los extremos para dar forma a las roscas Mezcla la harina que se reservó en el paso 3 con la manteca vegetal restante y el azúcar glass para formar una pasta que va servir para la decoración de las roscas.

Se introducen los muñequitos, se barniza con el huevo batido y se decora con la fruta cubierta, las cerezas y la pasta (forma tiritas y aplanarlas con las manos). Deja reposar las roscas decoradas hasta que dupliquen su tamaño. Introduce la rosca en el horno caliente a 200°C en la parte media y dejar cocer por 30 minutos o hasta que se dore.

