“Viernes Garnachero”: ricos tacos de canasta en “La Pasadita”
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Este 29 de mayo nos lanzamos a los tacos de canasta “La Pasadita“, están sobre avenida Eulalia Guzmán y son un clásico muy recurrente de la zona.
Traen una canasta enorme, de esas que llegan bien sudaditas y que nunca le fallan al hambre. Hay de papa, frijol, chicharrón y adobo, perfectos para echarse varios sin gastar tanto.
En este Viernes Garnachero fuimos a calarlos para descubrir si sí están tan buenos como se ven. Puro sabor de barrio: barato, llenador y con su buena salsa para amarrar la experiencia.
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