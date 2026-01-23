Generación Z ya no sueña con trabajar en Google o Amazon; el 76% busca otras carreras

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Generación Z ha modificado sus prioridades al momento de buscar empleo, dejando en segundo plano algunos beneficios que antes hacían atractivas a empresas tecnológicas como Amazon, Apple o Google, que en 2017 era considerada la compañía más deseada para laborar.

De acuerdo con la encuesta Networks Trends, realizada a más de 10 mil participantes, el 76% de los jóvenes de esta generación considera que la estabilidad laboral es el factor más importante al elegir un empleo.

Factores clave que busca la Generación Z

El segundo aspecto que toma relevancia es la localización del lugar de trabajo. Aunque el 79% de los encuestados estaría dispuesto a mudarse por el empleo adecuado, el 86% considera indispensable que el centro laboral esté cerca de donde vive su familia.

La reputación de las empresas también se ha convertido en un punto de interés para la Generación Z. El estudio señala que el 75% de los jóvenes revisa las reseñas de otros empleados antes de postularse a una vacante.

Nuevas inquietudes laborales de la Generación Z

Alrededor del 50% de los jóvenes busca mantenerse motivado tras concluir su carrera profesional, priorizando un ambiente laboral agradable, que despierte su interés y que no limite su crecimiento dentro de la empresa.

Aunque mantienen una actitud optimista frente a la búsqueda de empleo, existe una preocupación constante por su economía y finanzas personales.

Cambio de enfoque profesional

Por estas razones, compañías tecnológicas como Amazon y Apple, que tradicionalmente requerían especialistas en programación e informática, han dejado de ser el principal objetivo laboral. Incluso, quienes estudian estas áreas ahora se inclinan por roles relacionados con seguridad de la información y hardware, alejándose de la ingeniería de software tradicional.

Esta tendencia ha generado preocupación por la posible reducción de estudiantes en estas especialidades, situación que también ha impactado al sector financiero.

Nuevas áreas de interés profesional

El foco de atención se ha desplazado a áreas como la medicina, lo que podría relacionarse con la experiencia de la generación también conocida como “centeninals” durante la pandemia por coronavirus. También destacan sectores como la manufactura, la construcción y, en algunos casos, la educación, áreas vinculadas al uso y apoyo de las inteligencias artificiales.

El estudio indica que el 67% confía en encontrar un empleo que contribuya a construir su carrera profesional; sin embargo, más de la mitad teme no poder cubrir sus gastos básicos.

Entre los principales miedos destacan:

61% teme sufrir agotamiento o burnout

teme sufrir agotamiento o 54% teme no disfrutar su trabajo

teme no disfrutar su trabajo 53% teme tener dificultades para ascender

Para finalizar, la encuesta señala que el 74% de los graduados de la Generación Z muestra interés en emprender en algún momento de su vida, ya sea mediante ingresos pasivos, la apertura de un pequeño negocio o el trabajo como freelance.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.