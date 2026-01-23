Las 20 marcas que más buscan los mexicanos para saber pronunciarlas

GENERANDO AUDIO...

Yves Saint Laurent, marca buscada paras saber cómo se pronuncia. Foto: Getty

Las marcas internacionales se han vuelto parte de la vida cotidiana en México, pero junto con su presencia constante surge una duda frecuente entre los consumidores: cómo se pronuncian correctamente. Un análisis de la empresa Preply encontró que los mexicanos en un año realizan más de 187 mil búsquedas para resolver esta duda y compartieron una lista de las 20 marcas más buscadas en el país por su pronunciación.

Con la globalización, distintas marcas lograron expandirse a mercados donde antes no estaban presentes y, con el tiempo, se volvieron comunes en el lenguaje diario. Sin embargo, sus nombres de origen extranjero continúan generando confusión al momento de decirlos.

Preply, aplicación de aprendizaje de idiomas en línea, destacó en su lista a la marca Yves Saint Laurent encabezando la lista en México.

Las 20 marcas más buscadas por su pronunciación en México

Yves Saint Laurent – 11 mil 40 búsquedas. Pronunciación: Eve San Loh-rahn Google – 10 mil 440 búsquedas. Pronunciación: Goo-guhl Louis Vuitton – 10 mil 80 búsquedas. Pronunciación: Lwee Vwee-ton Versace – 7 mil 200 búsquedas. Pronunciación: Ver-sah-cheh Airbnb – 6 mil 960 búsquedas. Pronunciación: Air-bee-en-bee LinkedIn – 6 mil 240 búsquedas. Pronunciación: Link-tin COACH – 6 mil 240 búsquedas. Pronunciación: Kohch Tommy Hilfiger – 5 mil 520 búsquedas. Pronunciación: Tom-ee Hill-fig-er AT&T – 5 mil 280 búsquedas. Pronunciación: Ay-Tee-and-Tee Porsche – 5 mil 160 búsquedas. Pronunciación: Por-shuh Hyundai – 4 mil 200 búsquedas. Pronunciación: Hy-un-die Huawei – 3 mil 960 búsquedas. Pronunciación: Hwah-way Nike – 3 mil 840 búsquedas. Pronunciación: Nai-kee Volkswagen – 3 mil 600 búsquedas. Pronunciación: Folks-vah-gen Starbucks – 3 mil 480 búsquedas. Pronunciación: Star-buhks Spotify – 3 mil 360 búsquedas. Pronunciación: Spot-i-fai BYD – 3 mil 240 búsquedas. Pronunciación: Bee-Why-Dee H&M – 2 mil 880 búsquedas. Pronunciación: Aych-and-Em Apple – 2 mil 640 búsquedas. Pronunciación: Ap-uhl KFC – 2 mil 520 búsquedas. Pronunciación: Kay-eff-see

El análisis señala que la industria de la moda concentra la mayor cantidad de búsquedas, principalmente por la pronunciación en francés. No obstante, también aparecen marcas tecnológicas y de consumo masivo de otras regiones como Google y Apple.

¿Por qué cuesta trabajo pronunciar algunas marcas?

De acuerdo con los especialistas en idiomas, la confusión surge por un choque cultural. Explican que los nombres de las marcas están diseñados para ser globales, pero su pronunciación cambia debido a que las normas lingüísticas varían según el idioma y el país.

Subrayan que en el español suelen generar dificultad las letras mudas, los sonidos nasales del francés y las diferencias entre ortografía y fonética del inglés. Estas variaciones provocan que incluso las marcas más conocidas se pronuncien de forma distinta dependiendo del lugar.

La cantidad de búsquedas sobre la pronunciación correcta de marcas refleja que los mexicanos buscan familiarizarse con la forma adecuada de decirlas y utilizarlas correctamente en conversaciones cotidianas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.