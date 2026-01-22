Reconocen esfuerzo de migrante poblana con restaurante en New Jersey

GENERANDO AUDIO...

A miles de kilómetros de Atlixco, Puebla, una migrante poblana convirtió su historia de trabajo en un ejemplo para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Se trata de María Nieves, dueña del restaurante Las Marías, ubicado en New Brunswick, New Jersey, donde mantiene vivas la cocina y la tradición poblana.

Este 2026, su negocio fue reconocido como Negocio del Año por la Cámara de Comercio Hispana, un premio que destaca no solo la calidad del servicio y la propuesta gastronómica, sino el camino de constancia de una mujer que emigró en busca de mejores oportunidades.

Migrante poblana triunfa con restaurante mexicano en New Jersey

María Nieves, originaria de Atlixco, explicó que Las Marías es “un pedacito de Puebla en New Jersey”, donde se prepara comida auténtica y se comparte cultura. En su restaurante se elaboran quesadillas de huitlacoche, cemitas poblanas y su platillo estrella: el mole poblano, recetas que conectan a la comunidad migrante con sus raíces.

La empresaria recordó que llegó a Estados Unidos hace más de 25 años, con el sueño de crecer y salir adelante. Ese esfuerzo constante fue clave para que su restaurante se consolidara y hoy sea reconocido por organismos empresariales hispanos.

Reconocimiento al trabajo y la constancia migrante

El premio otorgado por la Cámara de Comercio Hispana representa, en palabras de María Nieves, constancia, perseverancia y la prueba de que “sí se puede”. Aunque reconoce que es complicado traer productos auténticos desde México, destacó que actualmente existen compañías mexicanas que facilitan el acceso a ingredientes tradicionales.

Este reconocimiento también visibiliza la historia de miles de poblanos que han emigrado y que, a través de su trabajo, aportan a la economía local en Estados Unidos sin perder su identidad.

Orgullo desde Puebla que cruza fronteras

Desde Atlixco, el logro de María Nieves genera orgullo, al mostrar que el talento poblano no tiene fronteras. Las Marías se ha convertido en un punto de encuentro donde la comida funciona como puente cultural entre México y New Jersey.

Más allá del premio, el restaurante es prueba de que el trabajo honesto rinde frutos y que el origen no limita los sueños, incluso cuando estos se construyen lejos de casa.

