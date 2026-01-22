Método del “sobre invisible” para que la cuesta de enero sea más sencilla de superar

GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comparte el método del “sobre invisible”, una técnica financiera que le permite a las personas ahorrar sin que parezca algo complicado.

Este proceso ayuda a tener mejor solvencia en cualquier época del año, como en la cuesta de enero, así como lo destaca Maggie.

Método del “sobre invisible”

Lo primero que tienes que hacer es escoger una cantidad (20, 50 o 100 pesos, lo que se crea conveniente).

Cada vez que se reciba dinero, hay que separar la cantidad asignarla antes de gastarla.

Ese monto se pone en un sobre físico, o incluso en una cuenta de banco, pero el chiste es no revisarlo a diario.

Método del “sobre invisible”. Foto: Getty

El método del “sobre invisible” no reflejará un ahorro muy grande, pero sí uno que permitirá solventar algún gasto a final de mes, así lo destaca Maggie Hegyi.

