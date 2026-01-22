Método del “sobre invisible” para que la cuesta de enero sea más sencilla de superar

| 14:27 | José Antonio Romero Santiago - Maggie Hegyi | UnoTV

En esta ocasión, Maggie comparte el método del “sobre invisible”, una técnica financiera que le permite a las personas ahorrar sin que parezca algo complicado.

Este proceso ayuda a tener mejor solvencia en cualquier época del año, como en la cuesta de enero, así como lo destaca Maggie.

Método del “sobre invisible”

  • Lo primero que tienes que hacer es escoger una cantidad (20, 50 o 100 pesos, lo que se crea conveniente).
  • Cada vez que se reciba dinero, hay que separar la cantidad asignarla antes de gastarla.
  • Ese monto se pone en un sobre físico, o incluso en una cuenta de banco, pero el chiste es no revisarlo a diario.
Método del “sobre invisible”. Foto: Getty

El método del “sobre invisible” no reflejará un ahorro muy grande, pero sí uno que permitirá solventar algún gasto a final de mes, así lo destaca Maggie Hegyi.

