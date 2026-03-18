Lentejas en papel aluminio: el curioso ritual que promete atraer abundancia

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Descubre el significado de las lentejas de esta forma. Foto: Gettyimages

Las lentejas envueltas en papel aluminio se ha vuelto una tendencia entre quienes buscan atraer dinero y prosperidad. Este ritual tiene raíces en el Feng Shui, una antigua filosofía de origen chino que busca armonizar la energía del entorno para favorecer distintos aspectos de la vida, incluida la abundancia.

La idea consiste en colocar un puñado de lentejas (a veces en la cartera, bolso o incluso en un cajón del hogar) como símbolo de riqueza. En algunos casos, se recomienda envolverlas en papel aluminio para “proteger” y concentrar esa energía positiva.

¿Por qué las lentejas con aluminio se relacionan con la riqueza?

Foto: shutterstock

De acuerdo con Architectural Digest México y Latinoamérica, revista especializada en la arquitectura y decoración de interiores, el significado de las lentejas, se remonta a más de 9 mil años, desde la agricultura en Asia Menor durante el Neolítico. Con el paso del tiempo, distintas culturas comenzaron a asociarlas con la prosperidad.

Por ejemplo, en la Antigua Roma eran consideradas un alimento valioso por su capacidad de rendir y alimentar a muchas personas a bajo costo. Mientras que en Oriente, su forma redondeada y su color evocan monedas, lo que fortaleció su relación con la abundancia.

Desde la perspectiva del Feng Shui, los objetos que recuerdan riqueza o crecimiento pueden influir en la energía del entorno, ayudando a atraer oportunidades económicas.

Ahora bien, aunque no existe evidencia científica de que este ritual funcione, dentro de las creencias populares se dice que el papel aluminio actúa como un “contenedor” que ayuda a mantener la intención enfocada. Es por ello que en los últimos años se ha agregado este elemento a las lentejas.

Según el Feng Shui, la manera correcta de guardar las lentejas es dentro de un monedero. Aunque en los últimos años, se ha optado por envolverlas en el papel aluminio y meterlas a la cartera.

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