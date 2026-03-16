Los mejores looks de la fiesta post-Oscar de Vanity Fair: Kylie Jenner, Eiza González y más

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Los mejores looks de la fiesta de Vanity Fair por los Oscar | Foto: AFP-Reuters

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles recibió la tradicional fiesta de los Premios Oscar, organizada por Vanity Fair, en donde los invitados de la Academia y otras estrellas celebraron lo mejor del cine de Hollywood en 2026; fue en este evento donde se repartió la lujosa cena del chef Wolfgang Puck.

Aunque algunos de los invitados a la fiesta llegan con el mismo atuendo que lucieron durante la alfombra roja y la ceremonia de los Premios de la Academia, la mayoría eligen vestuarios exclusivos. Unotv.com presenta algunos de los mejores looks de la noche.

Las mejor vestidas de la fiesta de Vanity Fair en los Oscar

Mickey Madison

La ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 2025, Mickey Madison, no solo entregó el premio de este año a Jessie Buckley, sino que lució en la fiesta de Vanity Fair con un corset negro con púas que resaltó su personalidad subversiva.

Mickey Madison en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Odessa A’Zion

La actriz de “Marty Supreme“, Odessa A’Zion, fue una de las más arriesgadas en la fiesta posterior a los Premios de la Academia con una estructura escotada, acompañada de una falda de animal print.

Odessa A’zion en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Jessie Buckley

Una de las protagonistas de la noche fue Jessie Buckley, ganadora del Oscar a Mejor Actriz, y asistió a la fiesta de Vanity Fair con un elegante y sobrio vestido negro largo.

Jessie Buckley en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Renate Reinsve

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles recibió a la noruega Renate Reinsve, nominada al Oscar a Mejor Actriz por “Valor Sentimental”, quien portó un vestido negro con transparencias que se robó todos los reflectores.

Renate Reinsve en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Olandria Carthen

Olandria Carthen es una modelo e influencer estadounidense que, a pesar de no participar en los Premios de la Academia, fue invitada a la fiesta post-Oscar, en donde un vestido blanco resaltó su figura para ser una de las mejor vestidas de la noche.

Olandria Carthen en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Audrey Nuna

“Golden“, canción de la película “Las Guerreras K-Pop“, se bañó de oro durante toda la temporad de premios, incluyendo en los Premios Oscar 2026, por lo que una de sus cantautoras, Audrey Nuna, se dejó ver en la fiesta de Vanity Fair con un vestido tan dorado como sus múltiples premios.

Audrey Nuna en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Wunmi Mosaku

Desde la alfombra roja afuera del Dolby Theatre, Wunmi Mosaku, nominada a Mejor Actriz de Reparto por “Pecadores”, se robó las miradas gracias al atuendo que resaltaba su embarazo e hizo lo mismo en la fiesta posterior a la gala con un conjunto lila.

Wunmi Mosaku en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Emily Ratajkowski

Una de las invitadas frecuentes en la fiesta post-Oscar de Vanity Fair es Emily Ratajkowski, actriz y modelo que lució en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles con un vestido sencillo escotado en color lila.

Emily Ratajkowski en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Elle y Dakota Fanning

Elle Fanning ha comenzado a hacer una carrera distanciada de su hermana, Dakota Fanning, pues incluso fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel en “Valor Sentimental“; sin embargo, ambas hermanas siguen unidas por la elegancia con dos vestidos oscuros y sobrios.

Elle Fanning y Dakota Fanning en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Teyana Taylor

Así como Olandria Carthen, Teyana Taylor, nominada a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar 2026, eligió un vestido ligero blanco que resaltó sus facciones en la fiesta exclusiva de Vanity Fair.

Teyana Taylor en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Demi Moore

Uno de los vestidos más llamativos de la gala en el Dolby Theatre fue el de Demi Moore, gracias a su parte delantera llena de plumas; sin embargo, cambió la apuesta en la fiesta posterior a los Premios Oscar con las plumas en la parte baja del vestido.

Demi Moore en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Dove Cameron

Dove Cameron, actriz de Disney conocida por su rol en “Los Descendientes”, también fue invitada a la fiesta de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Llegó con un vestido de holanes rojo que combinó con su labial y tono de piel.

Dove Cameron en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Rachel Sennott

Rachel Sennott, conocida por su actuación en “Shiva Baby“, se ha vuelto una de las estrellas más esperadas en cualquier fiesta, gala o alfombra roja, pues suele robarse las miradas, no solo con sus atuendos, sino con sus peinados y estilo desinteresado que la caracteriza.

Rachel Sennott en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Las mujeres latinas en la fiesta posterior a los Oscar

Eiza González

Una de las latinas favoritas de Hollywood en los años recientes es la mexicana Eiza González, quien acostumbra ser una de las mejores vestidas de cada gala a al que asiste y en la fiesta de Vanity Fair apostó por seguir la tendencia plateada que siguieron múltiples estrellas el domingo 15 de marzo.

Eiza González en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Sofía Vergara

Sofía Vergara fue una de las tres figuras latinas que, además de participar en la fiesta, lucieron un atuendo plateado. Cabe destacar que, desde la gala de los Premios Oscar, esta fue una de las gamas cromáticas más repetidas de toda la tarde en California.

Sofía Vergara en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Karol G

La colombiana Karol G repitió la tendencia latina plateada, solo que con un vestido mucho más extravagante y corto con una cola en forma de moño. La cantante aprovechó para lucir un peinado corto, así como los tatuajes que conforman su identidad dentro de la música latina.

Karol G en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Anya Taylor-Joy

Aunque Anya Taylor-Joy no es precisamente latina, la británica vivió gran parte de su infancia en Argentina, por lo que habla español a la perfección. Por lo tanto, forma parte de la escena latina que deslumbró en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair.

Anya Taylor-Joy en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Las Kardashian, presentes como siempre

Casi todas las integrantes de la familia Kardashian estuvieron presentes en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles para la fiesta posterior a los Premios de la Academia.

Cabe destacar que solo Kylie Jenner fue parte activa de la ceremonia de premiación, pues acompañó a su pareja, Timothée Chalamet, quien contendía en la categoría de Mejor Actor por “Marty Supreme” y perdió frente a Michael B. Jordan.

Kim Kardashian

Kim Kardashian en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Kylie Jenner

Kylie Jenner en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Kendall Jenner

Kendall Jenner en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Kris Jenner

Kris Jenner en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Las parejas derrocharon amor en la fiesta de Vanity Fair

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Timothée Chalamet fue uno de los invitados a la fiesta de Vanity Fair que mantuvieron su atuendo de la gala en el Dolby Theatre, mientras que Kylie Jenner sí hizo un cambio radical, pasando de un vestido escotado rojo a un sensual atuendo negro.

Timothee Chalamet y Kylie Jenner en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Priyanka Chopra y Nick Jonas

La actriz Priyanka Chopra presentó una categoría en los Premios Oscar, por lo que llegó junto a su pareja, el cantante Nick Jonas, volviéndose la sensación de la alfombra roja en Hollywood. Para la fiesta posterior a la ceremonia, ambos volvieron a deslumbrar con atuendos a juego.

Priyanka Chopra y Nick Jonas en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Dua Lipa y Calum Turner

La británica Dua Lipa tuvo un año de ensueño con su gira mundial que incluyó a México, mientras que el actor Calum Turner estrenó recientemente la cinta “Eternidad“. Ambos conforman una de las parejas más exitosas de la industria y llegaron a la fiesta con vestimentas elegantes y sobrias.

Dua Lipa y Callum Turner en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Una de las sorpresas de la temporada de premios fue la exclusión de Robert Pattinson en la categoría de Mejor Actor por sus múltiples papeles en “Mickey 17“, pero eso no fue impedimiento para lucir en la celebración de Vanity Fair junto a su pareja Suki Waterhouse quien, por cierto, lució uno de los conjuntos más espectaculares de la noche.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Reuters

Paul Mescal y Gracie Abrams

El actor Paul Mescal y la cantante Gracie Abrams comenzaron a ser vinculados sentimentales a mediados de 2024 y suelen robarse las cámaras cuando aparecen juntos en una alfombra roja o gala. La celebración del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles no fue la excepción.

Paul Mescal y Gracie Abrams en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Amy Madigan y Ed Harris

Amy Madigan tuvo su noche de ensueño en los Premios Oscar 2026 al ganar la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación como la tía Gladys en “Weapons“. La estrella veterana celebró todo el tiempo con el actor Ed Harris, su esposo desde hace más de 40 años.

Ed Harris y Amy Madigan en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Mick Jagger y Melanie Hamrick

Una de las parejas más polémicas de la noche en Los Ángeles fue la de Mick Jagger, de 82 años, y Melanie Hamrick, de 38 años; es decir, el vocalista de Rolling Stones le lleva 44 años a su actual pareja, quien deslumbró con un vestido semitransparente dorado.

Melanie Hamrick y Mick Jagger en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi

La diseñadora de joyas estadounidense, Jennifer Meyer, fue una de las mujeres más destacadas en la fiesta de Vanity Fair por su vestido abierto que dejó ver su vientre del embarazo con su pareja Geoffrey Ogunlesi.

Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Reuters

Los más arriesgados en la fiesta de Vanity Fair en los Oscar

Javier Bardem

Uno de los momentos más impactantes de los Premios Oscar fue cuando el español Javier Bardem gritó “¡Palestina Libre!” al entregar una categoría en el Dolby Theatre. Su saco también dejaba ver dos botones en contra de la guerra, por lo que mantuvo su atuendo para la velada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Javier Bardem en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Michael B. Jordan

Uno de los grandes vencedores de la noche fue Michael B. Jordan al ganar el Oscar a Mejor Actor por su rol doble en “Pecadores“. Además, fue a una sucursal de In-N-Out para celebrar su triunfo y, posteriormente, se cambió de ropa para lucir un conjunto café con pins en formas de balazo.

Michael B. Jordan en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Lakeith Stanfield

Si bien, Lakeith Stanfield, actor de películas galardonadas como “Judas y el mesías negro“, siguió la tendencia permanente del saco negro, habitual en los hombres dentro de las galas; el histrión adornó su atuendo con una solapa metálica.

LaKeith Stanfield en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Troye Sivan

El cantante y diseñador sudafrico-australiano, Troye Sivan, demostró que está un paso adelante en la moda con un saco abierto blanco y un pantalón negro que dejaron ver parte importante de su esternón, dando la vuelta a los vesturarios tradicionales en la fiesta de Vanity Fair.

Troye Sivan en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Hudson Williams

Otro que apostó por un atuendo poco convencional fue el actor canadiense Hudson Williams, quien cambió la camisa por una blusa semitransparente y un pantalón de vestir holgado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Hudson Williams en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Travis Scott

Lo que destacó al rapero Travis Scott de otros invitados a la fiesta del Oscar de Vanity Fair es que la camisa plateada destacaba con el saco negro de rayas que, combinado con un juego de cadenas plateadas, le daba una perspectiva distinta.

Travis Scott en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: AFP

Damson Idris

Una de las estrellas revelalción de la temporada de premios es Damson Idris, actor de “F1″, que lució un abrigo azul con tonos plateados de época. Todo acompañado de un pantalón negro simple.

Damson Idris en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Shaboozey

El rapero Shaboozey también buscó un atuendo que recordara a la moda impuesta por la fama de “Bridgerton”, solo que adornó el vestuario con un habano que le dio mayor presonalidad y porte en la fiesta de Vanity Fair.

Shaboozey en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Connor Storrie

Connor Storrie, actor de “Heated Rivalry“, apostó por un atuendo similar al de Hudson Williams, con la diferencia de que su playera semitransparente era de manga larga e incorporó una cadena brillante, así como un abrigo de animal print.

Connor Storrie en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

Colman Domingo

Finalmente, Colman Domingo, actor que tendrá uno de sus retos más grandes en “Michael” (biopic de Michael Jackson), también apostó por un saco negro con rayas blancas, complementado por un moño blanco grande y un broche plateado en la fiesta post-Oscar.

Colman Domingo en la fiesta del Oscar de Vanity Fair | Foto: Reuters

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