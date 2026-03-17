¿Qué hacer si recibes llamadas con amenazas? Podría tratarse de una extorsión telefónica

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Las llamadas en las que desconocidos amenazan con hacer daño a una persona o a sus familiares se han convertido en una forma común de extorsión telefónica, conoce más detalles en una edición más de “Trucos para Ti” con Maggie Hegyi.

Este tipo de engaño suele comenzar con un tono agresivo o alarmante: quien llama asegura tener vigilada a la víctima o conocer su ubicación, y exige dinero a cambio de “no hacer daño”. Sin embargo, de acuerdo con autoridades de seguridad, en la mayoría de los casos se trata de fraudes diseñados para generar miedo y presión psicológica.

Si recibes una llamada de este tipo, lo más importante es mantener la calma, no proporciones información personal, no confirmes nombres, direcciones ni datos de tus familiares y evita engancharte en la conversación. Lo recomendable es colgar de inmediato y, posteriormente, comunicarte directamente con tus seres queridos para verificar que se encuentren bien, actuar con cabeza fría puede marcar la diferencia para no caer en el engaño.

Después de colgar, es fundamental reportar el número y denunciar el intento de extorsión ante las autoridades correspondientes, ya que esto ayuda a detectar patrones y prevenir más casos. También se sugiere bloquear el número y alertar a familiares y amigos, especialmente a adultos mayores, quienes suelen ser blanco frecuente de estos delitos. Recuerda: si alguien te amenaza y pide dinero, no negocies, no pagues y no entres en pánico. Cuelga y denuncia.

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