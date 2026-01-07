Las fortalezas mentales que eran comunes en los años 60 y 70 y hoy son cada vez más raras
Diversos estudios en psicología y análisis socioculturales han puesto sobre la mesa una comparación constante entre generaciones.
El portal Tendencias dio a conocer que las personas que crecieron durante las décadas de los años 60 y 70 desarrollaron una serie de fortalezas mentales que hoy resultan cada vez más raras en un mundo dominado por la inmediatez.
Fortalezas mentales de quienes nacieron en los 60 y 70
Estas habilidades no surgieron por casualidad, el portal Tendencias establece que ha sido el resultado de un entorno con menos tecnología. Así como ritmos de vida distintos y una educación centrada en la disciplina y la responsabilidad personal.
De acuerdo con especialistas citados por el portal, estas ocho fortalezas siguen siendo clave para el bienestar emocional y el desarrollo personal, aunque en la actualidad no siempre se fomentan de la misma manera.
Estas fortalezas mentales son:
- Atención profunda
- Capacidad de concentrarse
- Contentarse con lo que se tiene
- Tolerancia al malestar sin entrar en pánico
- El resultado depende del esfuerzo
- La recompensa no es al instante
- Capacidad de confrontar conflictos cara a cara
- Separar las decisiones prácticas de las emociones
Acostumbrados a la tecnología
Según Tendencias la inmediatez define gran parte de nuestra forma de vivir y de resolver problemas.
Ante cualquier duda, tarea o decisión, es común recurrir a herramientas digitales y a la inteligencia artificial, que permiten obtener información en cuestión de segundos y con un esfuerzo mínimo.
Basta con escribir una pregunta para recibir respuestas, recomendaciones o incluso soluciones completas. Lo que ha transformado la manera en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos.
Sin embargo, esta realidad contrasta de forma notable con la experiencia de las generaciones que crecieron en los años 60 y 70.
En esa época, la inteligencia artificial y las plataformas digitales simplemente no existían. El acceso a la información era limitado y requería tiempo, paciencia y constancia.
Ante la falta de herramientas inmediatas, estas generaciones desarrollaron grandes capacidades a las que actualmente se ven rara vez.
También aprendieron a analizar problemas con los recursos disponibles, a probar soluciones por ensayo y error y a confiar en la experiencia adquirida con el tiempo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.