Las fortalezas mentales que eran comunes en los años 60 y 70 y hoy son cada vez más raras

Diversos estudios en psicología y análisis socioculturales han puesto sobre la mesa una comparación constante entre generaciones.

El portal Tendencias dio a conocer que las personas que crecieron durante las décadas de los años 60 y 70 desarrollaron una serie de fortalezas mentales que hoy resultan cada vez más raras en un mundo dominado por la inmediatez.

Fortalezas mentales de quienes nacieron en los 60 y 70

Estas habilidades no surgieron por casualidad, el portal Tendencias establece que ha sido el resultado de un entorno con menos tecnología. Así como ritmos de vida distintos y una educación centrada en la disciplina y la responsabilidad personal.

De acuerdo con especialistas citados por el portal, estas ocho fortalezas siguen siendo clave para el bienestar emocional y el desarrollo personal, aunque en la actualidad no siempre se fomentan de la misma manera.

Estas fortalezas mentales son:

Atención profunda

Capacidad de concentrarse

Contentarse con lo que se tiene

Tolerancia al malestar sin entrar en pánico

El resultado depende del esfuerzo

La recompensa no es al instante

Capacidad de confrontar conflictos cara a cara

Separar las decisiones prácticas de las emociones

Acostumbrados a la tecnología

Según Tendencias la inmediatez define gran parte de nuestra forma de vivir y de resolver problemas.

Ante cualquier duda, tarea o decisión, es común recurrir a herramientas digitales y a la inteligencia artificial, que permiten obtener información en cuestión de segundos y con un esfuerzo mínimo.

Basta con escribir una pregunta para recibir respuestas, recomendaciones o incluso soluciones completas. Lo que ha transformado la manera en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos.

Sin embargo, esta realidad contrasta de forma notable con la experiencia de las generaciones que crecieron en los años 60 y 70.

En esa época, la inteligencia artificial y las plataformas digitales simplemente no existían. El acceso a la información era limitado y requería tiempo, paciencia y constancia.

Ante la falta de herramientas inmediatas, estas generaciones desarrollaron grandes capacidades a las que actualmente se ven rara vez.

También aprendieron a analizar problemas con los recursos disponibles, a probar soluciones por ensayo y error y a confiar en la experiencia adquirida con el tiempo.

