Las fortalezas mentales que eran comunes en los años 60 y 70 y hoy son cada vez más raras

Diversos estudios en psicología y análisis socioculturales han puesto sobre la mesa una comparación constante entre generaciones.

El portal Tendencias dio a conocer que las personas que crecieron durante las décadas de los años 60 y 70 desarrollaron una serie de fortalezas mentales que hoy resultan cada vez más raras en un mundo dominado por la inmediatez. 

Fortalezas mentales de quienes nacieron en los 60 y 70

Estas habilidades no surgieron por casualidad, el portal Tendencias establece que ha sido el resultado de un entorno con menos tecnología. Así como ritmos de vida distintos y una educación centrada en la disciplina y la responsabilidad personal.

De acuerdo con especialistas citados por el portal, estas ocho fortalezas siguen siendo clave para el bienestar emocional y el desarrollo personal, aunque en la actualidad no siempre se fomentan de la misma manera.

Estas fortalezas mentales son: 

  • Atención profunda 
  • Capacidad de concentrarse
  • Contentarse con lo que se tiene
  • Tolerancia al malestar sin entrar en pánico
  • El resultado depende del esfuerzo
  • La recompensa no es al instante
  • Capacidad de confrontar conflictos cara a cara
  • Separar las decisiones prácticas de las emociones

Acostumbrados a la tecnología

Según Tendencias la inmediatez define gran parte de nuestra forma de vivir y de resolver problemas.

Ante cualquier duda, tarea o decisión, es común recurrir a herramientas digitales y a la inteligencia artificial, que permiten obtener información en cuestión de segundos y con un esfuerzo mínimo.

Basta con escribir una pregunta para recibir respuestas, recomendaciones o incluso soluciones completas. Lo que ha transformado la manera en que aprendemos, trabajamos y nos comunicamos.

Sin embargo, esta realidad contrasta de forma notable con la experiencia de las generaciones que crecieron en los años 60 y 70.

En esa época, la inteligencia artificial y las plataformas digitales simplemente no existían. El acceso a la información era limitado y requería tiempo, paciencia y constancia. 

Ante la falta de herramientas inmediatas, estas generaciones desarrollaron grandes capacidades a las que actualmente se ven rara vez. 

También aprendieron a analizar problemas con los recursos disponibles, a probar soluciones por ensayo y error y a confiar en la experiencia adquirida con el tiempo. 

