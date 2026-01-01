GENERANDO AUDIO...

En esta ocasión, Maggie comparte una guía sencilla para recuperar energía después de la fiesta de Año Nuevo, pues el cansancio es el principal enemigo que se va juntando con cada celebración realizada en las fiestas decembrinas.

Es normal sentir poca vitalidad después de tantos festejos, el sueño es otro factor que se presenta a lo largo del día. Maggie señala que no es flojera lo que se siente, sino un desajuste.

Recuperar energía después de la fiesta de Año Nuevo. Foto: Getty

¿Cómo recuperarse después de la fiesta de Año Nuevo?

El cansancio después de las fiestas se vuelve presente después de estar con la familia y los amigos, pero basta un sencillo truco para recuperar la energía después de la fiesta de Año Nuevo, esto mediante un “reset” de 20 minutos diarios:

Hay que dividir estos minutos en recibir 10 minutos de luz natural.

Caminar cinco minutos de estiramiento y cinco minutos sin celular.

Luego solo hay que respirar.

Maggie menciona que después del tercer día se sentirá un cambio de energía, se logrará dormir mejor y se dará una buena concentración en las actividades del día, esto sin la necesidad de recurrir al café o suplementos.

