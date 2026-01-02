Experto responde con qué frecuencia debes cambiarte los calcetines, y cuando comprar nuevos
Las bacterias y los hongos proliferan en los calcetines usados, explicó la microbióloga Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester. Y advirtió que no cambiarse este tipo de prendas con frecuencia puede provocar infecciones como pie de atleta o micosis, que se manifiesta con enrojecimiento de la piel, ampollas y descamación.
Sobre cuándo se recomienda cambiarse los calcetines, la experta respondió para la revista The Conversation que debe ser diario.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos, también recomiendan cambiar los calcetines al menos una vez al día para mantener una correcta rutina de salud, así como:
- Lavar los pies todos los días y sécalos completamente.
- Cortarse las uñas de los pies cortas y mantenlas limpias.
- Revisarse los pies regularmente para detectar cortes, llagas, hinchazón, sequedad y uñas infectadas.
Por su parte, la revista Foot Wear destacó que si se suda en exceso, se hace ejercicio o se pasa muchas horas con calzado ajustado, la recomendación es cambiarse los calcetines dos veces al día para una salud óptima de los pies.
“Este sencillo hábito ayuda a limitar la proliferación de bacterias y hongos, reduce el mal olor de pies y mantiene la piel sana”, explicó la revista.
¿Con qué frecuencia deberías comprar calcetines nuevos?
Foot Wear dijo que la duración depende del tipo de calcetín.
- Calcetines de algodón o lana. Cada 6 a 12 meses, así como antes de que tengan agujeros o si persiste un olor después del lavado.
- Calcetines deportivos/para correr. El aumento de la fricción y la humedad durante el ejercicio degrada las fibras rápidamente. Los expertos recomiendan cambiar los calcetines deportivos cada 3 a 6 meses.
- Medias de compresión. Para quienes dependen de la compresión, un cambio estricto cada 3 a 6 meses garantiza un soporte e higiene óptimos.
- Calcetines de vestir. Se pueden cambiar cada año.
