Errores al guardar comida que hacen que se eche a perder más rápido: estos son los más comunes

Muchas veces la comida se echa a perder más rápido de lo esperado y no siempre se debe a que esté en mal estado desde el inicio, sino a errores muy comunes al momento de almacenarla. La periodista y experta en consumo Maggie Hegyi compartió en su sección “Trucos para ti” algunos de los fallos más frecuentes que cometemos al guardar los alimentos y que terminan acelerando su descomposición.

Uno de los principales errores es pensar que todo debe ir al refrigerador, algunos alimentos, como el pan o frutas como el plátano, pueden deteriorarse más rápido si se guardan en frío. Otro problema frecuente es meter comida caliente al refri, ya que esto eleva la temperatura interna y puede afectar al resto de los alimentos.

También es importante evitar dejar comida destapada, pues el contacto con el aire acelera la descomposición y puede provocar que los olores se mezclen.

Además, Hegyi advierte que mezclar frutas y verduras sin cuidado puede hacer que los alimentos se arruinen antes, ya que algunas frutas liberan gases que aceleran el proceso de maduración.

La recomendación es organizar el refri por zonas, usar recipientes herméticos, etiquetar los alimentos y revisarlo al menos una vez por semana para evitar desperdicios y ahorrar dinero.

