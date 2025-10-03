Fernando Ortiz: el diseñador huasteco que llevará la cultura mexicana a Miss Universo 2025

GENERANDO AUDIO...

El diseñador Fernando Ortiz, de 29 años, se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la moda mexicana, originario de Tampacán, San Luis Potosí, este joven diseñador conquistó Miss Universo México 2025 con un traje típico que no solo celebró la belleza, sino que también rindió homenaje a la cultura mexicana.

El triunfo de Fernando no fue casualidad, sino el resultado de un camino forjado con constancia y un amor profundo por sus raíces. En entrevista con Uno TV, el diseñador nos contó sobre su experiencia en la moda y cómo la ha llevado a un terreno internacional.

La semilla del diseño

Desde niño, Fernando jugaba con telas y cartón en su natal San Luis Potosí, sin saber que esos juegos serían el inicio de un destino creativo. “Siempre fui con la idea de crear cosas. Desde los 11 años ya me imaginaba texturas y combinaciones en tela, aunque no sabía ni que existiera una carrera en diseño”, recuerda.

Foto: Manuel Morales

La curiosidad se convirtió en pasión y, aunque primero inició estudios en administración de empresas, pronto entendió que su lugar estaba en el diseño de moda. En Monterrey tomó cursos especializados, trabajó con modistas y dedicó largas horas frente a un maniquí lo ayudaron a perfeccionar su técnica.

“Empecé comprando un maniquí y haciendo figurines, pero luego entendí que necesitaba aprender costura para que mis ideas se plasmaran exactamente como las imaginaba”, explica. Esa decisión lo llevó a dominar cada puntada y cada corte, construyendo la disciplina que hoy lo distingue.

Un traje que cuenta una historia

Su diseño ganador en Miss Universo México es un homenaje a Xochiquétzal, la diosa mexica de la belleza, el amor y las flores.

Foto: Fernando Ortíz

Fernando quiso ir más allá del espectáculo, buscó crear un relato visual en el que dialogaran la riqueza huasteca y los símbolos ancestrales.

El resultado fue un traje monumental, lleno de detalles minuciosos, colibríes que parecían alzar el vuelo gracias a un ingenioso sistema de mecanismos; bordados que dibujaban la delicadeza de la naturaleza; plumas que evocaban los antiguos tocados mexicas; y una pedrería que, bajo la luz, transformaba cada movimiento en un destello.

Foto: Manuel Morales Foto: Manuel Morales

“El traje tenía que ser un arte, pero también vestible. Quería que la gente percibiera el amor y esfuerzo puestos en cada detalle”, confiesa.

Durante más de siete meses trabajó en solitario, entre pruebas de materiales, largas jornadas de bordado y ajustes que parecían no terminar. Cada elemento fue hecho a mano, con una paciencia que refleja no solo su técnica, sino también su respeto por el oficio.

Foto: Fernando Ortíz Foto: Fernando Ortíz Foto: Fernando Ortíz

El camino antes del triunfo

El año anterior, Fernando ya había intentado conquistar el certamen con un traje inspirado en el ajolote, aunque no resultó vencedor, aquella experiencia fue clave, ya que le permitió pulir su estilo, aprender de otros diseñadores y, sobre todo, entender que la moda también es un proceso de resiliencia.

Este 2025, con una visión más global y una narrativa más universal, logró lo que parecía lejano, conquistar al jurado y captar la atención del público.

Para él, los certámenes de belleza no son simples concursos, son plataformas que ponen a México en los ojos del mundo. “Mi objetivo es contar una historia con cada prenda. Que más allá de la belleza, la gente pueda conectar con la cultura, la tradición y el mensaje que transmito”.

La moda como identidad

La propuesta de Ortiz dialoga con un momento clave de la moda mexicana, una generación de jóvenes diseñadores está recuperando símbolos, bordados y técnicas tradicionales para proyectarlas hacia la pasarela internacional. En ese mapa creativo, Fernando se posiciona como un puente entre el pasado y el presente.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ella es Fátima Bosch, la mexicana que competirá en Miss Universo 2025 en Tailandia]

Su triunfo llega justo cuando Miss Universo, más que un certamen de belleza, se ha convertido en un escaparate cultural; y su próxima parada será Tailandia, donde representará a México en la competencia mundial. “Estoy emocionado de poder llevar mi trabajo a un escenario internacional. Es la posibilidad de mostrar no solo mi creatividad, sino también la identidad cultural de México”, asegura.

Ahora, Fernando Ortíz acompañará a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo y él será el encargado de vestirla con el traje típico con el que concursará.

Además el joven habló de las nuevas adecuaciones que tendrá el traje para el certamen internacional y aunque dijo que era una sorpresa, adelantó que trabajará de la mano de Bosch para tener una prenda en óptimas condiciones para el concurso.

Una lección para los nuevos talentos

La historia de Fernando también es un mensaje para los jóvenes diseñadores que buscan abrirse camino. Constancia, pasión y autenticidad son las palabras que repite como mantra. “Crean en ustedes mismos, en su visión y en lo que quieren mostrar. La moda es global, pero siempre hay espacio para ser fiel a tu identidad”.

Orgullo desde San Luis Potosí

Desde un cuarto en San Luis donde jugaba a transformar telas con cartón, hasta las luces de un escenario nacional, Fernando Ortiz ha recorrido un camino de disciplina y sueños cumplidos.

Hoy, con un traje que fusiona la tradición huasteca y los símbolos mexicas, está listo para mostrarle al mundo que la moda mexicana es mucho más que tendencia, es identidad, es arte y es orgullo.

En su historia se entretejen la perseverancia, la pasión y la memoria cultural de un país que, a través de la moda, encuentra nuevas formas de contar quién es.