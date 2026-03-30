NeuroTips: el ejercicio de 30 segundos que tu cerebro necesita para quererte más y tener una mejor autoestima

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Una sola pregunta de la neurocoach Sofía Díaz Pizarro puede cambiar la forma en que te tratas para siempre, si le hablaras a tus amigas como te hablas a ti misma ¿se quedarían cerca? La respuesta, para la mayoría, es no y eso tiene consecuencias neurológicas y para tu autoestima.

La forma en que nos hablamos internamente no es solo un hábito de pensamiento, es una instrucción directa al cerebro sobre cómo percibirse, actuar y sentirse en el mundo.

Un ejercicio de 30 segundos que puede cambiar tu autoestima

Sofía Díaz Pizarro propone algo tan simple que parece imposible que funcione.

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Ese acto pequeño, concreto, con nombre y apellido, activa circuitos cerebrales asociados a la autocompasión y el reconocimiento propio.

“Eso que acabas de hacer, es quererte”, afirma la neurocoach.

El diálogo interno negativo activa la misma respuesta que una amenaza real

Cuando te hablas con dureza con frases como “soy un desastre”, “nunca lo voy a lograr”, “qué tonta”, tu amígdala, el centro del miedo, registra esas palabras como una amenaza.

Con el tiempo, ese patrón erosiona la autoestima, bloquea la toma de decisiones y dificulta las relaciones. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está literalmente en modo supervivencia cada vez que te criticas.

¿Por qué la autocompasión no es debilidad?

Sofía retoma las investigaciones de la Dra. Kristin Neff, de la Universidad de Texas, las cuales demuestran que las personas con mayor autocompasión tienen niveles más bajos de ansiedad, mayor motivación y mejores relaciones interpersonales que quienes se exigen con dureza constante.

Tratarte con la misma gentileza que le darías a una amiga no te hace menos productiva ni menos responsable, te hace más resiliente, más clara y, paradójicamente, más capaz de alcanzar tus metas.