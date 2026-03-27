Austria busca prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años

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Primero, se realizó una experiencia de tres semanas sin celulares. Foto: AFP.

El gobierno de Austria presentará una propuesta de ley para prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años debido a la manipulación, desinformación y dependencia que generan las plataformas.

El gobierno austriaco informó este viernes 27 de marzo que llegó a un acuerdo tras largas conversaciones entre distintos representantes de izquierda, derecha y liberales, informó AFP.

Durante una rueda de prensa, el vicecanciller socialdemócrata, Andreas Babler, resaltó la dificultad de madres y padres para controlar el consumo de sus hijos en plataformas.

“Es casi imposible para los padres controlar el consumo de sus hijos en estas plataformas, que están diseñadas para hacerlos conscientemente dependientes”, subrayó.

Con ello, destacó que las y los niños están “abandonados a su suerte en un mundo en el que se enfrentan, por ejemplo, a ideales de belleza irreales, la glorificación de la violencia, la desinformación y donde también son manipulados.”

Andreas Babler adelantó que este verano presentarán la nueva ley para prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años, para su entrada en vigor “lo antes posible”.

Impedirán uso de determinadas plataformas

De igual forma, el vicecanciller de Austria aseguró que la propuesta no contempla crear una “lista exhaustiva” de redes sociales prohibidas para menores. Más bien, “se apuntará “a aquellas que utilizan algoritmos que generan dependencia, beneficios y efectos nocivos”.

No obstante, reconoció que todavía no hay consenso entre los tres partidos del gobierno sobre el método de verificación de las plataformas.

El gobierno de Australia presentará esta propuesta para prohibir el uso de redes sociales en menores, tras concluir un periodo de tres semanas “sin teléfono móvil”.

Fue una experiencia impulsada por el Ministerio de Educación, en la que participaron 72 mil alumnos y sus familias, destacó AFP.

El ministro liberal de Educación, Christoph Wiederkehr, subrayó que para los alumnos fue una experiencia de “desintoxicación”. Les permitió “tomar consciencia de los efectos nocivos de su consumo masivo”, según los comentarios recibidos.

¿En donde ya se prohibió el uso de redes en menores?

Con lo anterior, Austria se sumó a los países que prohibieron o regularon el uso de redes sociales en niños y adolescentes.

Países que ya prohibieron las redes sociales en menores

Australia

Indonesia

Francia (pendiente su implementación total)

Países que regularon su acceso en menores

Brasil

Portugal

Austria implementará asignatura contra fake news en escuelas

Además de esta medida, el gobierno prevé introducir una nueva asignatura obligatoria en las escuelas, llamada “Medios y democracia”.

Su objetivo es ayudar al estudiantado a distinguir entre fake news y contenido verídico, para reconocer intentos de influencia antidemocrática, según el proyecto.

No obstante, la iniciativa fue criticada en debates previos por Sebastian Öhner, defensor de los derechos de los menores. Consideró que solo resolverán estos desafíos de desinformación si obligan a los operadores de las plataformas algorítmicas a asumir responsabilidades.

En cambio, la diputada del partido de extrema derecha FPÖ, Katayun Pracher Hilander, acusó que la medida es un “ataque frontal a la libertad de expresión”.

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