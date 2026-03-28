Mujeres cargan la responsabilidad del cuidado en México

GENERANDO AUDIO...

En México, el trabajo de cuidados no remunerado sigue recayendo más en las mujeres y eso ya muestra un impacto en su salud mental, según la Encuesta sobre la carga mental del trabajo de cuidados no remunerado de la Universidad Iberoamericana. Los datos muestran que ellas participan más en las labores de cuidado dentro de casa y también reportan mayores afectaciones emocionales.

De acuerdo con la encuesta, las mujeres representan el 57% de las personas cuidadoras en casa, mientras que los hombres son el 43%. Además, la investigación identifica que ellas proporcionan cuidados iguales o mayores que los hombres en todas las categorías, con diferencias más amplias en el cuidado físico y en las tareas domésticas.

Trabajo de cuidados no remunerado en México afecta más a mujeres

Laura Pedraza, coordinadora de Vinculación de Cecrige, explicó que el módulo sobre tipos de cuidados y apoyos revela una brecha clara entre hombres y mujeres. Señaló que en todas las categorías de cuidado, las mujeres realizan la misma cantidad o más actividades que los hombres, sobre todo en tareas físicas y domésticas, donde la diferencia es más marcada.

La encuesta también muestra diferencias en las redes de apoyo. Pedraza detalló que el 34.4% de los hombres señala a su pareja como fuente de ayuda, pero en el caso de las mujeres esa proporción baja a 23%. A esto se suma que ellas reportan en mayor medida no contar con nadie que las apoye en el tema de los cuidados.

Esa falta de apoyo, advirtió la especialista, mantiene a muchas mujeres en un estado de alerta mental constante. En los resultados, la sensación de tener la mente saturada al terminar el día alcanza al 38% de las mujeres, frente al 20% de los hombres. Para Pedraza, esta expectativa de asumir el cuidado por razón de género refleja un mandato social y estereotipos que siguen vigentes.

Sobre las personas que más requieren atención, la encuesta ubica en primer lugar a los adultos mayores con 45%, seguidos de las infancias con 43% y los adolescentes con 18%. También aparecen las personas con discapacidad con 9%, quienes están en recuperación médica con 7% y otros casos con 2%.

Michelle Gama, directora de Cecrige, resumió el problema en una frase: la carga mental es trabajo, es trabajo no remunerado y además permanece invisibilizado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.