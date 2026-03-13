¿Niño hiperactivo, berrinchudo? Revisa que duerma bien

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Un niño que muestra conductas inquietas o aparenta ser hiperactivo “berrinchudo”, podría, en realidad, no estar durmiendo lo suficiente. De acuerdo con especialistas en descanso infantil, en varios casos los menores no están siendo realmente hiperactivos, sino que su organismo refleja cansancio acumulado por no dormir lo suficiente.

La asesora de sueño infantil y adulto, Patricia Beltrán señaló a Unotv.com que antes de pensar en medicación o diagnósticos más complejos, es importante revisar primero si el niño está descansando las horas necesarias. “Hay niños que son supuestamente hiperactivos, pero en el fondo están cansados. Antes de medicar a un niño, antes de todo, hay que revisar si está durmiendo lo suficiente”, explica.

¿Cuántas horas deben dormir los niños?

Foto: Gettyimages

El tiempo de descanso recomendado cambia dependiendo de la edad. Según la especialista, durante los primeros años de vida el sueño es clave para el desarrollo físico y mental.

De 6 meses a 3 años: alrededor de 12 horas de sueño por la noche , además de siestas durante el día.

alrededor de , además de siestas durante el día. De 3 a 8 años: entre 10 y 12 horas de descanso nocturno, generalmente ya sin siestas.

Dormir menos tiempo del recomendado puede provocar irritabilidad, dificultad para concentrarse o cambios en el comportamiento, lo que a veces se interpreta como hiperactividad.

El descanso no solo ayuda a recuperar energía. Durante la noche, el cuerpo realiza procesos esenciales para el desarrollo infantil, según Beltrán.

La especialista explica que la hormona del crecimiento se libera principalmente en la primera mitad de la noche. Si los niños se duermen muy tarde o no descansan lo suficiente, esta producción puede verse afectada.

Esta hormona no solo influye en la estatura, sino también en procesos relacionados con tejidos, músculos y desarrollo general del organismo.

Hábitos que pueden ayudar a que los niños duerman mejor

Para mejorar la calidad del sueño infantil, la experta recomienda establecer rutinas nocturnas que ayuden al cuerpo a relajarse antes de dormir.

Algunas de las sugerencias son:

Evitar azúcar o alimentos estimulantes antes de acostarse

Tener una cena ligera y saludable

Tomar una ducha antes de dormir

Leer un cuento o realizar actividades tranquilas

Bajar la intensidad de las luces en casa por la noche

En algunos casos, utilizar antifaz para dormir

Crear hábitos de descanso desde la infancia puede tener beneficios a largo plazo de acuerdo con la asesora del sueño.

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