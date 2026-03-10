¿Lavas los huevos antes de guardarlos? Experta advierte que podrías contaminar los alimentos

GENERANDO AUDIO...

¿Qué tan malo es lavar los huevos? Foto: Getty Images

Lavar los huevos antes de guardarlos en el refrigerador es una práctica común en muchas cocinas, sin embargo, especialistas advierten que hacerlo podría aumentar el riesgo de contaminación. La profesora de Nutrición de la Universidad Europea de Madrid, Luisa Solano, explicó que esta acción elimina una capa natural protectora de la cáscara que evita la entrada de microorganismos.

De acuerdo con la experta, los huevos cuentan con una cutícula, una fina capa que sella los poros de la cáscara y funciona como una barrera contra bacterias y otros contaminantes. Cuando se lavan antes de almacenarlos, esta protección desaparece y el alimento queda más expuesto a posibles microorganismos.

Solano destacó que el huevo es considerado uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Se trata de una fuente de proteínas de alto valor biológico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita.

Debido a esta calidad proteica, históricamente el huevo ha sido utilizado como patrón de referencia para evaluar la calidad de las proteínas de otros alimentos. Además, aporta vitaminas, carotenoides y otros nutrientes esenciales para la salud, lo que refuerza su importancia dentro de una dieta equilibrada.

Errores comunes al manipular huevos

Más allá del lavado, la especialista señaló que existen otros errores frecuentes en la manipulación de este alimento que pueden comprometer su seguridad.

Uno de ellos es guardarlos a temperatura ambiente. Lo recomendable, según Solano, es conservarlos siempre en el refrigerador para mantener su frescura y reducir el riesgo de proliferación bacteriana.

Otro error habitual es romper el huevo directamente sobre otros alimentos, ya que esto puede favorecer la contaminación cruzada. La experta aconseja cascarlo primero en un recipiente aparte y después incorporarlo a la preparación.

También subrayó la importancia de mantener una buena higiene en la cocina, lo que incluye lavar adecuadamente las manos y los utensilios después de manipular huevos crudos.

Cómo conservar correctamente los huevos

Para mantener su calidad y seguridad, Solano recomienda guardar los huevos en su envase original dentro del refrigerador. Esto no solo ayuda a protegerlos, sino que evita que absorban olores de otros alimentos y permite conservar la información de trazabilidad y la fecha de consumo preferente.

Además, indicó que si los huevos tienen suciedad visible lo mejor es limpiarlos en seco o lavarlos justo antes de utilizarlos, nunca antes de almacenarlos.

Señales de que un huevo ya no es seguro para comer

Aunque la fecha de consumo preferente es una referencia útil, la especialista señala que también es importante prestar atención a señales evidentes que indican que el producto ya no es apto para el consumo.

Entre ellas se encuentran un olor desagradable, una clara excesivamente líquida o una yema que se rompe con demasiada facilidad. Si se presentan estas características, lo más recomendable es desechar el huevo.

Finalmente, Solano señaló que adoptar estas prácticas sencillas en la cocina puede ayudar a reducir riesgos para la salud y a aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo.

