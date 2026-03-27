Romero en la recámara: estos son los beneficios de tener esta planta en tu habitación

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El romero puede tener más beneficios de los que crees. Foto: Getty images

El romero es una hierba aromática que, además de utilizarse en la cocina como complemento de los alimentos, es valorada por sus diversas propiedades. Incluso, se sugiere tener un frasco con esta planta en el dormitorio, pero ¿para qué sirve colocarla en ese espacio?

Tener romero en el dormitorio con agua fresca ayuda a aromatizar el ambiente de la habitación con un olor característico que puede perdurar por mucho tiempo y generar una sensación de frescura. Además, cuenta con otras funciones relacionadas con el bienestar.

Aromaterapia de romero

Un estudio publicado en la revista Natural Product Communication, de las investigadoras Milica Aćimović y Ana Miljković, basado en el análisis de 39 investigaciones científicas, evaluó el potencial terapéutico del aceite de romero en la aromaterapia, destacando sus beneficios para mejorar la función cognitiva, la calidad del sueño y reducir el estrés y la ansiedad.

La investigación detalla que compuestos clave como el 1,8-cineol, el alcanfor y el alpha-pineno son responsables de su aroma característico y de su capacidad biológica para interactuar con el organismo.

Se validó que la inhalación de su aroma mejora significativamente la función cognitiva, la calidad del sueño y el estado de ánimo, además de representar una herramienta en el control del dolor.

Sin embargo, las científicas enfatizan que su uso debe ser informado y precavido, ya que no está exento de riesgos. Se han registrado casos de reacciones alérgicas, como dermatitis de contacto y, aunque de forma poco frecuente, episodios de anafilaxia en personas sensibles a sus componentes.

El romero como repelente de mosquitos

El perfume natural del romero también actúa como un repelente de mosquitos libre de químicos, útil para alejar insectos que pueden interferir con el descanso.

Un estudio realizado por los investigadores Maharani Ayu Manik Pratiwi y Purwati, de la Facultad de Farmacia de la Universitas 17 Agustus 1945 en Yakarta, Indonesia, titulado “The Repellent Activity Test of Rosemary Leaf (Rosmarinus officinalis L) Essential Oil Gel Preparations Influence on Aedes aegypti Mosquito”, demostró su eficacia.

El análisis, publicado en la revista Journal of Physics: Conference Series en 2021, reveló que los ingredientes bioactivos del romero actúan directamente sobre el sistema sensorial de insectos como el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

Para el estudio se formuló un gel a base de agua que liberaba las propiedades aromáticas del romero de forma controlada, generando una barrera protectora sin causar irritaciones cutáneas.

El gel alcanzó un nivel de protección promedio del 92.15% durante cuatro horas de exposición. En la prueba, voluntarios introdujeron sus brazos con aceite de romero en jaulas con 50 mosquitos durante intervalos de cinco minutos cada cuatro horas, confirmando su eficacia.

Esto constata que el aroma del romero puede ayudar a ahuyentar insectos, incluso dentro de una habitación.

Relajación y frescura

A través de redes sociales, usuarios han señalado que el aroma del romero contribuye a generar sensaciones de relajación y tranquilidad.

Además, tener la planta en agua dentro de una habitación también aporta una sensación visual de frescura, especialmente en días calurosos.

Como recomendación, el romero también puede utilizarse como bebida refrescante al colocarlo en agua en un recipiente de vidrio o cristal.

Ambiente positivo

De acuerdo con el Feng Shui, el romero simboliza la protección, la limpieza energética y la armonía.

Colocar esta planta en el dormitorio se considera una forma de renovar la energía del espacio y favorecer un ambiente positivo.

El romero se posiciona como una alternativa natural que puede contribuir al bienestar en el hogar y el dormitorio. No obstante, especialistas recomiendan utilizarlo con precaución, sin sustituir tratamientos médicos o problemas de salud.

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